Kocaeli\'nin İlk Bebeği Dünyaya Geldi

Kocaeli'de yeni yılın ilk bebeği, Şehir Hastanesi'nde 2 kilo 580 gram ağırlığında dünyaya geldi.
Harun ve Cansever Alpgün çiftinin bebekleri 00.02'de 2 kilo 580 gram ağırlığında dünyaya geldi. Çift, doğan erkek bebeklerinin ismini kararlaştıramadı. Doğumu, Şehir Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Ayşe Seda Daryal gerçekleştirdi. Doktor ve doğuma giren personel çiftin yeni yıllarını tebrik etti. - KOCAELİ
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