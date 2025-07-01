Kocaeli Sahilleri'nde 145 Kişi Boğulmaktan Kurtarıldı - Son Dakika
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Kocaeli Sahilleri'nde 145 Kişi Boğulmaktan Kurtarıldı

Kocaeli Sahilleri\'nde 145 Kişi Boğulmaktan Kurtarıldı
01.07.2025 11:43  Güncelleme: 11:46
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Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), 23-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen müdahalelerle 145 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Ekipler, çeşitli sahil bölgelerinde sağlık hizmeti de sundu.

Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, 23-29 Haziran tarihleri arasında 145 kişiyi boğulmaktan kurtardı, 17 vatandaşa sağlık müdahalesi yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı KOSKEM, Marmara Denizi kıyısındaki Darıca ve Karamürsel'e kadar geniş bir alanda görev yapıyor. 11 farklı noktada hizmet veren ekiplerin en fazla müdahalesi Cebeci Sahilinde gerçekleşti. Bu bölgede 47 kişi boğulma tehlikesi yaşadı ancak ekiplerin hızlı müdahalesiyle sağ salim karaya çıkarıldı. Cebeci'yi Kumcağız sahili 34 kişiyle, Bayramoğlu 13 kişiyle, Kerpe 11 kişiyle, Bağırganlı 10 kişiyle, Kovanağzı 8 kişiyle, Sarısu ve Seyrek ise 6'şar kişiyle takip etti. Karamürsel'de 5, Darıca'da 3, Miço bölgesinde ise 2 kişi tehlike altındayken kurtarıldı. Sezon başından itibaren ise toplam kurtarılan kişi sayısı 214'e ulaştı.

Jet ski, kurtarma botları, ilk yardım malzemeleri ve tam donanımlı ambulanslarla desteklenen ekipler, muhtemel kazalara anında müdahale ediyor. Sadece boğulma vakalarına değil, güneş çarpması, kesik, burkulma ve arı sokması gibi acil durumlara da müdahale sağlanıyor. Son hafta içinde 17 vatandaşa ambulans birimleri tarafından sağlık hizmeti sunuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli Sahilleri'nde 145 Kişi Boğulmaktan Kurtarıldı - Son Dakika

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