Kocaelispor Ankaragücü Maçına Hazırlanıyor

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- Ertuğrul Sağlam: "Motivasyonumuz üst seviyede, şehir de havaya girmeye başladı"

Kocaelispor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Harun Tekin: "Lider durumdayız ve olmak istediğimiz yer burası"

KOCAELİ - Trendyol 1. Lig'de lider Kocaelispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirilen antrenman ile sürdürdü. Antrenman öncesi konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Motivasyonumuz üst seviyede, şehir de havaya girmeye başladı" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirilen antrenman ile sürdürdü. Uzun süredir sakatlıkla mücadele eden Markao, takımla birlikte çalışmalara başladı. Antrenman öncesi Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, futbolculardan Harun tekin ve Ryan Mendes açıklamarda bulundu.

"Şehir de havaya girmeye başladı"

Sözlerine geçtiğimiz hafta kazanılan Ümraniyespor maçı değerlendirerek başlayan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Ümraniyespor ligin en iyi oynayan takımlarından birisi. Rakibe kaleye vurabilecekleri pozisyon vermedik. Çok net, atağı sonlandırabileceğimiz pozisyonlar olacaktı ancak onları yakalayamadık. Rakibin açıklarını yeterince kullanamadık. Ancak ofansif ve defansif anlamda takım bütünlüğümüz ön plana çıktı. Tam bir takım oyunu sergiledik. Her oyuncunun sorumluluk aldığı bir müsabaka oynadık. Oyuncular da artık birbirini tanımaya başladı. Sistemimiz git gide yerine oturuyor. Biz yeni bir takımız, takımımızda birçok yeni oyuncu var. Aslında sezon başından beri bu noktayı işaret ediyorduk. Mükemmel değiliz ancak daha iyi olacağımızın sinyallerini verdik, o açıdan umutluyuz. 3. ile aramızdaki puan farkını da korumuş olduk. Eksiklerimizi tespit ediyoruz. Daha fazla çalışmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz, rehavete gerek yok. Hep daha iyisini isteyeceğiz. Üstüne koyarak devam ettiğimiz takdirde yenemeyeceğimiz takım yok. Gider Ankaragücü'nü de yeneriz" dedi.

"Motivasyonumuz üst seviyede"

Herhangi bir sakat oyuncunun olmamasının sevindirici olduğunu belirten Sağlam, "Markao da bugün başladı. Şuan da gayet iyi durumdayız. Motivasyonumuz üst seviyede, şehir de havaya girmeye başladı" dedi.

Elindeki oyunculardan en üst seviye verim almak istediğini söyleyen Ertuğrul Sağlam, "Her futbolcuyla ayrı ayrı ilgileniyoruz. Hepsinden verim almak ana hedefimiz. Son haftalarda korner ve serbest vuruşlardaki hamlelerimize antrenmanlarda çalışıyoruz. Bugüne kadar az verim aldığımız oyuncuların da üstünde çalışacağız. Ben özellikle medyadan da, taraftardan da destek istiyorum. Onların da bu noktada bize ve oyunculara destek olması gerekir. Özellikle taraftarlardan isteğim oyuncularına sahip çıksınlar" ifadelerini kullandı.

Harun Tekin: "Lider durumdayız ve olmak istediğimiz yer burası"

Ertuğrul Sağlamın ardından açıklamalarda bulunan kaleci Harun Tekin, getiğimiz hafta önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Çok mutluyuz, İstanbulspor maçının ardından Ümraniyespor'a karşıda önemli bir galibiyet aldık. Lider durumdayız ve olmak istediğimiz yer burası. Sorumluluklarımız daha da arttı, daha çok çalışacağız. 4 maçtır gol yemiyoruz. Bu takımın olumlu havasını yükseltiyor. Diğer kaleci arkadaşım kaptan Gökhan da bende çok çalışıyoruz. Takımda ki atmosfer çok iyi ve bu şekilde devam edip şampiyon olmak istiyoruz. Ankaragücü ile zor bir maç var önümüzde şimdi. Bizden, liderden puan almak isteyeceklerdir onlar da. Biz oraya kazanmaya gideceğiz" şeklinde konuştu.

Ryan Mendes: "Kazanmaya gideceğiz""

Takımın hücumdaki en etkili oyuncularından olan Ryan Mendes ise, "Milli takımdan döndüm. Tabii ki uzun yolculuk beni zorladı ancak geçen hafta takımca kazanmasını bildik. Öne çıkan takım performansıydı, tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ankaragücü maçı var şimdi ve onlar bu ligin iyi takımlarından bir tanesi. Ancak biz lideriz ve kazanmaya gideceğiz. Liderlik üstümüzde herhangi baskı oluşturmuyor. Asıl hedefimiz sezon sonu en üst sırada olmak" ifadelerini kullandı.