Kocaelisporlu Kamil Öztezer, kitap fuarında 46 yıl önceki fotoğrafını imzaladı. - Son Dakika
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Kocaelisporlu Kamil Öztezer, kitap fuarında 46 yıl önceki fotoğrafını imzaladı.

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Kocaelisporlu Kamil Öztezer, kitap fuarında 46 yıl önceki fotoğrafını imzaladı.
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Kocaelispor'un 1979-1980 sezonundaki şampiyon kadrosunda yer alan Kamil Öztezer, 16. Kocaeli Kitap Fuarı'nda 46 yıl önce çekilmiş fotoğrafıyla karşılaştı. Kocaelispor standını ziyaret eden Öztezer, fotoğrafı imzalayarak şampiyonluk hatırasını yeniden ölümsüzleştirdi.

Kocaelispor'un 1979-1980 sezonundaki şampiyon kadrosunda yer alan ve "Tarkan Kamil" lakabıyla tanınan Kamil Öztezer, 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı'nda yıllar önce çekilmiş fotoğrafıyla karşılaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Romanların ve Hatıratların İzinde" temasıyla düzenlenen fuarda Kocaelispor standını ziyaret eden Kamil Öztezer, 46 yıl önce çekilen kendi fotoğrafını görünce kareyi imzaladı. Kocaelispor'un şampiyonluk kadrosunda yer alan Öztezer, yıllar sonra kendi fotoğrafıyla karşılaşmanın şaşkınlığını ve mutluluğunu yaşadı.

Öztezer, fotoğrafı imzalayarak Kocaelispor'un 1979-1980 sezonundaki şampiyonluğuna ait hatırayı yeniden ölümsüzleştirdi.

Kaynak: İHA
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