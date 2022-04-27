Koçak, anılarını yazdı - Son Dakika
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Koçak, anılarını yazdı

27.04.2022 12:38
Koçak, anılarını yazdı

Atatürk Üniversitesi'nin bir önceki rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak anılarını kaleme aldı.

Atatürk Üniversitesi'nin bir önceki rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak anılarını kaleme aldı. 2008-2016 yılları arasında rektörlük görevi yapan Prof. Dr. Koçak, kitap haline getirdiği anılarını okuyucuyla buluşturdu.

Yaşadıklarını anlattı

"Anılar Duraklar" adını taşıyan kitapla hem özel yaşamına hem akademik ve doktorluk meslek süreçlerine hem de rektörlük dönemlerine ilişkin oldukça ilgi çekici anlatılarda bulunan Prof. Dr. Hikmet Koçak, amacının yaşadıklarını, birikimlerini ve tecrübelerini paylaşarak bir taraftan insanların ders çıkarmalarını sağlamak, diğer taraftan da Erzurum şehir hafızasına ve Atatürk Üniversitesi tarihine kayıt düşmek olduğunu söyledi.

Bir çırpıda okunacak kitap

İki bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde ailesi, çocukluğu, okul dönemleri, doktorluk mesleğine giriş ve meslekte ilerleme süreçlerini anlatan Koçak, ikinci bölümde de 8 yıllık rektörlük dönemine ilişkin belli başlı yaşanmışlıkları ve çeşitli önemli çalışmaları oldukça sıcak ve samimi bir dille aktarıyor. Bölümün sonunda ise çok sayıda yerli ve yabancı kişinin Hikmet Koçak'la ilgili kaleme aldıkları mektuplar ve anı dökümleri yer alıyor.

Kültür Eğitim Yayınları tarafından yayımlanan kitap yaklaşık 300 sayfa. Oldukça ilginç ve bilgilendirici anıların anlatıldığı kitapta samimi ve sıcak bir dil kullanılırken okuyucular tarafından yoğun ilgi ve beğeni ile karşılanması dikkatlerden kaçmadı. - ERZURUM

Koçak, anılarını yazdı
Koçak, anılarını yazdı
Koçak, anılarını yazdı

YORUMLAR
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Atatürk Üniversitesi, Hikmet Koçak, Erzurum, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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