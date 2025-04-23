Koçarlı Belediye Başkanı, 23 Nisan Bayramı\'nda Çocukların Talimatlarını Dinledi

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Koçarlı'daki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna ortak oldu. Bayram dolayısıyla koltuğunu Koçarlı'nın miniklerine emanet eden Başkan Arıcı, makamında bir araya geldiği çocukların talimatınıysa tek tek not etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı, Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri sonrasında çocukları makamında ağırladı. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Başkan Arıcı, önemli ziyaretçilerine makamını teslim ederek talimatlarını aldı.

Başkanlık makamını devralan miniklerin bazıları bulundukları mahallelerde park, halı saha ve sosyal alanların yapılması talimatını verirken bazı çocuklarınsa ilçede ünlü mağazaların açılması yönündeki talepleri gülümsetti. Temsili Makam koltuğuna oturma töreninde çocuklar tarafından verilen talimatları dikkatle dinleyen Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, yaptığı açıklamada, "Her biri geleceğimiz olan ve bu koltukların yarınlardaki sahibi çocuklarımızın talimatlarını yerine getirmek için ekip arkadaşlarımıza gerekli bilgileri verdik. Evlatlarımızın ilçemizin geleceğine yönelik çok güzel hayalleri var. Umuyorum ki hayalleri gerçekleşecektir. Koçarlı Belediyesi olarak bizimde amacımız ilçemizi daha modern, çağdaş, her türlü kültürel ve sosyal alanların bulunduğu bir kent haline getirmektir. Görev süremiz boyunca bunun için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm çocuklarımızın 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, geleceğimize ışık tutan talimatlarıyla ilçemizin gelişimine sağladıkları katkı için evlatlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN