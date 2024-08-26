Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Hafta Sonu Mesaisine Devam Ediyor

Yerel

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, hafta sonu mesaisine aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde ve ilçe dışında gerçekleşen düğün, nişan, nikah ve sünnet töreni gibi toplam 23 cemiyete katılan Başkan Arıcı, hemşehrilerini bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.

Her fırsatta vatandaşlarıyla bir araya gelmeyi öncelik haline getiren Başkan Arıcı, yorulmak bilmeden Koçarlı halkının yanında olmaya devam ediyor. Hafta sonu boyunca 23 cemiyete katılarak adeta bir maraton gibi geçen ziyaretlerinde Arıcı, hem vatandaşların mutluluklarını paylaştı, hem de onların istek ve taleplerini dinledi.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, hafta sonu da yoğun mesaisine devam ediyor. Hafta içi belediye işlerini yürütmekle kalmayan Başkan Arıcı, hafta sonlarını da ilçedeki düğün, sünnet gibi çeşitli davetlere katılarak geçiriyor. Başkan Arıcı, vatandaşlarının sevinçli günlerinde yanlarında olarak hemşehrilerini yalnız bırakmıyor. Hafta sonu boyunca ilçenin farklı mahallelerinde düzenlenen cemiyet davetlerine katılmaya özen gösteren Arıcı, "Vatandaşlarımızın en mutlu günlerinde yanlarında olmak bizim için büyük bir onur ve görev. Hafta sonu da olsa halkımızla birlikte olmak, onların sevinçlerini paylaşmak bizim en önemli önceliklerimizden biri. Vatandaşlarımızla bir arada olmak, onların yanlarında bulunmak benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Hemşehrilerimizle her fırsatta buluşarak onların mutluluklarına ortak olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Başkan Arıcı'ya davetlerde eşlik eden eşi Tülay Arıcı ise en az Başkan Arıcı kadar ilçede yaşayan vatandaşların ve özellikle kadınların sevgisiyle karşılanıyor.

Başkan Arıcı'ya cemiyet ziyaretlerinde CHP İlçe Hasan Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Raci Aydemir ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti. - AYDIN