Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Koçarlı için verdiği sözleri yerine getirecek

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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, "Koçarlı'mız için verdiğimiz tüm sözler bir bir yerine gelecek" dedi.

Belediyenin tüm birimleri ile tek tek toplantılar yaparak çalışmaları ve projeleri inceleyen başkan Arıcı, verdiği talimatlar ile yeni bir Koçarlı'yı vatandaşlarına sunmaya hazırlanıyor. Seçim döneminde verdiği vaatleri yerine getirmek için tüm personel ile koordineli bir şekilde çalışmaya başladıklarını ifade eden Başkan Arıcı, " Biz kalp kırmaya değil gönül almaya geldik. O yüzden Koçarlı mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı bir ilçe olacak. Bizim bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da işimiz gücümüz Koçarlı. Koçarlı'nın geleceğini inşa edeceğiz" dedi.

Başkan Arıcı, göreve hızlı bir başlangıç yaparken, "Yeni bir vizyonla hareket ederek, Koçarlı halkına daha iyi bir yaşam sunacağız. Vatandaşlarımızın bizlerden olan beklentilerine cevap verecek projelerimizi hayata geçireceğiz. Seçim döneminde vaat ettiğimiz projeler ve verdiğimiz sözler var. Hayata geçirmek için birim müdürlerimiz ve çalışma arkadaşlarımız ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve Milletvekillerimize de ilçemizin sorunlarını çözme noktasında bizlere verdikleri desteklerden dolayı da ilçemiz adına k teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bir yandan belediye çalışmalarına hız veren Başkan Arıcı, aynı zamanda tebrikleri de kabul etmeye devam ediyor.

Sivil toplum örgütü başkanları, yönetimleri, mahalle muhtarları, dernekler ve vatandaşların tebriklerini makamında kabul eden Başkan Arıcı, kendilerine teveccüh gösteren tüm hemşerilerine teşekkür etti. - AYDIN