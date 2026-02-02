Koçarlı Belediyesi meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Koçarlı Belediyesi meclis toplantısı gerçekleştirildi

Koçarlı Belediyesi meclis toplantısı gerçekleştirildi
02.02.2026 18:57  Güncelleme: 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçarlı Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında, kredi kullanımı gündemi görüşüldü. Belediye Başkanı Özgür Arıcı, talep edilen borçlanmanın yatırım ve tazminat ödemeleri için gerekli olduğunu vurguladı ve projelerin hayata geçirilmesi konusunda kararlılıklarını belirtti.

Koçarlı Belediyesi'nin 2026 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Özgür Arıcı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kredi kullanımı gündem maddesi görüşülürken zaman zaman karşılıklı görüş ayrılıkları yaşandı.

Koçarlı Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında kredi kullanımı gündemi görüşülürken konuşan Belediye Başkanı Özgür Arıcı, talep edilen borçlanmanın Koçarlı'ya yapılacak yatırımlar ve emekli personelin tazminat ödemeleri için zorunlu olduğunu söyledi. Arıcı, çekimser oy kullanan meclis üyelerine yönelik yaptığı açıklamada, özellikle Haydarlı ve Çakırbeyli projelerine dikkat çekti.

Başkan Arıcı, 24 milyon 650 bin TL'lik kredi talebinin gerekçelerini sıralayarak, Güdüşlü Düğün Salonu ve Sosyal Spor Tesisleri'nin tamamlandığını, açılışa hazır hale geldiğini belirtti. Güdüşlü'de belediye hizmet binası ve muhtarlık binasının da projeler kapsamında hayata geçirildiğini ifade eden Arıcı, "Güdüşlü tam anlamıyla bitmiş durumda, fotoğraflar ortada" dedi.

Konuşmasında kadın istihdamına yönelik cezaevi fidan üretim tesisine de değinen Arıcı, bu tesisin Şubat ayı sonunda teslim edileceğini, incir ve zeytin başta olmak üzere fidelerin burada üretileceğini ve tesisin tamamında kadınların çalışacağını kaydetti.

Çakırbeyli Köy Pazarı projesiyle ilgili eleştirilere de yanıt veren Başkan Arıcı, Ramazan ayı ile birlikte tadilat çalışmalarına başlanacağını ve pazar yerinin yaz aylarına kadar düzenleneceğini söyledi. Bu düzenlemenin sadece fiziki bir yenileme olmadığını vurgulayan Arıcı, "Çakırbeyli Köy Pazarı'nda yıllardır süren bir adaletsizlik var. Önceki dönem belediye başkanına yakın isimler haftada yaklaşık 150 bin lira ciro yaparken, benim köylüm siftah yapamadan evine dönüyor. Biz bu adaletsizliğe dur diyeceğiz" ifadelerini kullandı. Arıcı, pazar yerlerinin noter huzurunda kura ile belirleneceğini ve herkes için eşit bir sistem kurulacağını dile getirdi.

Haydarlı'daki sosyal tesis ve düğün salonu projesinin de bu ay itibarıyla başladığını belirten Başkan Arıcı, ekiplerin sahada temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Çekimser oy kullanan ve CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız devam eden Cevat Olgun'a Haydarlı'daki çocuklara verdikleri sözleri hatırlatan Arıcı, krediye bağlı kalmaksızın projeyi tamamlayacaklarını vurgulayarak, "Haydarlı'daki çocuklara birlikte yürürken söz verdik. Kredi çıksa da çıkmasa da o düğün salonunu ve sosyal tesisi yapacağım. Çünkü ben verdiğim sözü tutarım" dedi.

Haydarlı Mahallesi Meclis üyesi Necmi Çıblak'a da eleştiride bulunan Arıcı " Meclis üyem mahallemizde ki çocuklara sen açıklamanı yaparsın" dedi.

Kredi talebiyle ilgili olarak İller Bankası ya da başka bir kurumla önceden yapılmış bir anlaşma olmadığını da ifade eden Arıcı, meclisten yalnızca yetki istediklerini, kredinin verilip verilmeyeceğinin henüz net olmadığını söyledi. Talep edilen kredinin bir bölümünün de emekli olan personelin yaklaşık 12 milyon liraya ulaşan kıdem tazminatlarının ödenmesi için kullanılacağını sözlerine ekledi.

Başkan Arıcı, konuşmasının sonunda Koçarlı'ya hizmet etmekten geri durmayacaklarını belirterek, 2026 yılı içerisinde açıklanan tüm projelerin hayata geçirilmesi için çalışacaklarını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Özgür Arıcı, Belediye, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koçarlı Belediyesi meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
Amedspor, Adana Demirspor’a gol oldu yağdı Amedspor, Adana Demirspor'a gol oldu yağdı
Mauro Icardi, Gheorghe Hagi’nin rekorunu egale etti Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar
Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü İki kez birbirlerine girdiler Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü! İki kez birbirlerine girdiler
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı getirdi YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı'da sokağa çıkma yasağı getirdi

18:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:37
ABD ve İran cuma günü Türkiye’de masaya oturacak
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak
18:35
Bahçeli’den Özel’e sürpriz telefon
Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon
17:28
Fatih Ürek’in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
17:04
YRP’li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis’e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 19:02:28. #7.11#
SON DAKİKA: Koçarlı Belediyesi meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.