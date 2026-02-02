Koçarlı Belediyesi meclis toplantısı gerçekleştirildi

Koçarlı Belediyesi'nin 2026 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Özgür Arıcı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kredi kullanımı gündem maddesi görüşülürken zaman zaman karşılıklı görüş ayrılıkları yaşandı.

Koçarlı Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında kredi kullanımı gündemi görüşülürken konuşan Belediye Başkanı Özgür Arıcı, talep edilen borçlanmanın Koçarlı'ya yapılacak yatırımlar ve emekli personelin tazminat ödemeleri için zorunlu olduğunu söyledi. Arıcı, çekimser oy kullanan meclis üyelerine yönelik yaptığı açıklamada, özellikle Haydarlı ve Çakırbeyli projelerine dikkat çekti.

Başkan Arıcı, 24 milyon 650 bin TL'lik kredi talebinin gerekçelerini sıralayarak, Güdüşlü Düğün Salonu ve Sosyal Spor Tesisleri'nin tamamlandığını, açılışa hazır hale geldiğini belirtti. Güdüşlü'de belediye hizmet binası ve muhtarlık binasının da projeler kapsamında hayata geçirildiğini ifade eden Arıcı, "Güdüşlü tam anlamıyla bitmiş durumda, fotoğraflar ortada" dedi.

Konuşmasında kadın istihdamına yönelik cezaevi fidan üretim tesisine de değinen Arıcı, bu tesisin Şubat ayı sonunda teslim edileceğini, incir ve zeytin başta olmak üzere fidelerin burada üretileceğini ve tesisin tamamında kadınların çalışacağını kaydetti.

Çakırbeyli Köy Pazarı projesiyle ilgili eleştirilere de yanıt veren Başkan Arıcı, Ramazan ayı ile birlikte tadilat çalışmalarına başlanacağını ve pazar yerinin yaz aylarına kadar düzenleneceğini söyledi. Bu düzenlemenin sadece fiziki bir yenileme olmadığını vurgulayan Arıcı, "Çakırbeyli Köy Pazarı'nda yıllardır süren bir adaletsizlik var. Önceki dönem belediye başkanına yakın isimler haftada yaklaşık 150 bin lira ciro yaparken, benim köylüm siftah yapamadan evine dönüyor. Biz bu adaletsizliğe dur diyeceğiz" ifadelerini kullandı. Arıcı, pazar yerlerinin noter huzurunda kura ile belirleneceğini ve herkes için eşit bir sistem kurulacağını dile getirdi.

Haydarlı'daki sosyal tesis ve düğün salonu projesinin de bu ay itibarıyla başladığını belirten Başkan Arıcı, ekiplerin sahada temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Çekimser oy kullanan ve CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız devam eden Cevat Olgun'a Haydarlı'daki çocuklara verdikleri sözleri hatırlatan Arıcı, krediye bağlı kalmaksızın projeyi tamamlayacaklarını vurgulayarak, "Haydarlı'daki çocuklara birlikte yürürken söz verdik. Kredi çıksa da çıkmasa da o düğün salonunu ve sosyal tesisi yapacağım. Çünkü ben verdiğim sözü tutarım" dedi.

Haydarlı Mahallesi Meclis üyesi Necmi Çıblak'a da eleştiride bulunan Arıcı " Meclis üyem mahallemizde ki çocuklara sen açıklamanı yaparsın" dedi.

Kredi talebiyle ilgili olarak İller Bankası ya da başka bir kurumla önceden yapılmış bir anlaşma olmadığını da ifade eden Arıcı, meclisten yalnızca yetki istediklerini, kredinin verilip verilmeyeceğinin henüz net olmadığını söyledi. Talep edilen kredinin bir bölümünün de emekli olan personelin yaklaşık 12 milyon liraya ulaşan kıdem tazminatlarının ödenmesi için kullanılacağını sözlerine ekledi.

Başkan Arıcı, konuşmasının sonunda Koçarlı'ya hizmet etmekten geri durmayacaklarını belirterek, 2026 yılı içerisinde açıklanan tüm projelerin hayata geçirilmesi için çalışacaklarını ifade etti. - AYDIN