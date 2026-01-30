Koçarlı\'da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve yakacak desteği

Koçarlı Belediyesi bünyesinde oluşturulan Sosyal Hizmet ve Destek Ekibi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ve odun dağıtımı gerçekleştirdi. Çalışmaların kış boyunca devam edeceği bildirildi.

Koçarlı'da sosyal destek çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Koçarlı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Hizmet ve Destek Ekibi, sıcak yemek ve yakacak yardımı yaptı. Ekipler, mahallelerde yürüttükleri saha çalışmalarıyla belirlenen hanelere sıcak yemek ulaştırırken, soğuk kış günlerinde ısınma ihtiyacı bulunan vatandaşlara da odun dağıtımı gerçekleştirdi. Yardımların doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtildi.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, sosyal dayanışmanın önemine dikkat çekerek, ilçede hiçbir vatandaşın kendini yalnız hissetmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. Başkan Arıcı; "Soğuk kış aylarında odun ihtiyacı olan vatandaşlara odun dağıtımı gerçekleştirdik. Koçarlı'da hiç kimsenin kendini yalnız, çaresiz ve unutulmuş hissetmesine izin vermeyeceğiz. Sosyal Hizmet Destek Ekibimizle birlikte her gün sahadayız. Çalınmadık kapı bırakmıyoruz. Her zaman çözüm üretmek için çalışıyoruz. Sosyal Hizmet Destek Ekibimiz, ile birlikte yardıma ihtiyacı olan her vatandaşa ulaşacağız" dedi. - AYDIN