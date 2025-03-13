Koçarlı Belediyesi\'nden Temizlik ve Sağlık İçin Yeni Uygulamalar

Koçarlı Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşaması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Koçarlı Belediyesi ekipleri erken larva ilaçlaması ile haşere ve sineklere karşı mücadele başlatırken, 'Yeşil Kurutan' uygulamasıyla mezarlıklar ve yol kenarlarında bulunan yabani otların temizlenmesi için de harekete geçti. Özellikle yaz aylarında artış gösteren sinek ve haşere popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla erken müdahale yöntemi uygulanırken, yabani otların temizlenmesiyle hem çevre düzenlemesi sağlanacak hem de yangın riski azaltılacak. Koçarlı Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmaların periyodik olarak ilçe genelinde devam edeceği ifade edildi. - AYDIN