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Koçarlı Belediyesi ve sendika arasında Sosyal Denge Sözleşmesi yenilendi - Son Dakika
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Koçarlı Belediyesi ve sendika arasında Sosyal Denge Sözleşmesi yenilendi

Koçarlı Belediyesi Başkanı Nedim Kaplan ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu arasında gerçekleşen Sosyal Denge Sözleşmesinin yenilenmesi dolayısıyla Başkanlık makamında protokol imza töreni düzenlendi. Başkan Kaplan, çalışanların haklarını korumaya özen gösterdiklerini belirterek, imzalanan sözleşmenin çalışanlara ve belediyeye hayırlı olmasını diledi.

Koçarlı Belediyesi ve sendika arasında Sosyal Denge Sözleşmesi yenilendi
28.12.2023 - 15:09,  Güncelleme: 15:11
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Koçarlı Belediyesi ve sendika arasında Sosyal Denge Sözleşmesi yenilendi.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve ile Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu arasında gerçekleşen Sosyal Denge Sözleşmesinin yenilenmesi dolayısıyla Başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza töreni düzenlendi.

İmza töreni sonrası konuşan Başkan Kaplan, göreve geldiği günden bu yana imkanlar dahilinde her zaman çalışandan yana olduğunu belirterek, "İlçemize her zaman birlikte hizmet ettiğimiz çalışanlarımızın haklarını her zaman korumaya özen gösterdik. Çalışanlarımızın ekonomik durumlarını iyileştirmek ve çalışma performanslarını arttırmaya yönelik imzaladığımız bu sözleşmenin, çalışanlarımıza, ailelerine ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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