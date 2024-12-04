Koçarlı Belediyesi Yeni Hizmet Araçlarıyla Gücünü Artırıyor - Son Dakika
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Koçarlı Belediyesi Yeni Hizmet Araçlarıyla Gücünü Artırıyor

Koçarlı Belediyesi Yeni Hizmet Araçlarıyla Gücünü Artırıyor

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, ilçedeki çeşitli hizmet birimlerine 4 yeni hizmet aracını teslim etti. Başkan Arıcı, bu araçlarla hizmet kalitesini artırmayı ve halka daha iyi şartlar sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

04.12.2024 11:32  Güncelleme: 11:37
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, belediye bünyesinde kullanılacak 4 yeni hizmet aracını ilgili birim müdürlerine teslim etti. Yeni araçlar, Koçarlı'nın çeşitli alanlarında hizmet verecek ve ilçedeki altyapı, sosyal işler ve zabıta hizmetlerinde önemli bir kolaylık sağlayacak.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 'İşimiz Hizmet, Sevdamız Koçarlı' sloganıyla, ilçeye yönelik hizmetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Arıcı belediye bünyesinde kullanılacak 4 yeni hizmet aracını Fen İşleri, İmar ve Şehircilik, Kültür ve Sosyal İşler ile Zabıta Birim müdürlerine teslim etti.

Başkan Arıcı, teslimat sırasında yaptığı açıklamada, "Koçarlı'ya hak ettiği hizmeti sunabilmek adına, belediyemize kazandırdığımız 4 adet sıfır kilometre hizmet aracını, ilgili birim müdürlerimize teslim ettik. Bu araçlarla hizmet kalitemizi daha da artırmayı hedefliyoruz. Kişiye değil, vatandaşa hizmet için tüm gücümüzle sahadayız" dedi.

Arıcı, yeni araçların Koçarlı'nın gelişimine önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Koçarlı'nın her köşesine hizmet götürmek, halkımıza daha iyi şartlar sunmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı Belediyesi Yeni Hizmet Araçlarıyla Gücünü Artırıyor - Son Dakika

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