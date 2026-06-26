Koçarlı'da Bamya Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Koçarlı'da Bamya Hasadı Başladı

Koçarlı\'da Bamya Hasadı Başladı
26.06.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Koçarlı'da 3 bin 500 dekarlık alanda bamya hasadı başladı, üreticiler destek talep ediyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaklaşık 3 bin 500 dekarlık alanda üretilen ve Türkiye'nin birçok iline gönderilen bamyada hasat dönemi başladı. Yıllık yaklaşık 3 bin ton üretimin yapıldığı ilçede üreticiler, artan maliyetlere dikkat çekerek bamyanın desteklenen tarım ürünleri arasına alınmasını talep ediyor.

Koçarlı'nın Şahinciler Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaklaşık 20 yıldır bamya üretimi yapan Ömer Kan, hem üretim hem de pazarlama faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi. Bamya üretiminin bölgede birçok aile için önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade eden Kan, ürünlerin başta İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere Türkiye'nin farklı illerine gönderildiğini belirtti. Yaklaşık 12-13 yıldır aktif olarak sektörün içerisinde bulunduğunu kaydeden Kan, "Hem üretim yapıyoruz hem de ürünleri işleyip pazarlıyoruz. İstanbul, Ankara ve Bursa başta olmak üzere birçok şehre gönderiyoruz. Pazarcılar ve firmalar da ürünlerimizi alıyor. Bu bölgede yoğun bir bamya üretimi var ve aile işletmesi olarak yaklaşık 20 yıldır bu işi sürdürüyoruz" dedi.

Bamya fiyatlarının şu an üreticiyi kurtardığını ancak maliyetlerin yüksek olduğunu dile getiren Kan, "Şu an kilogram fiyatları 150 ile 200 lira arasında değişiyor. Bu rakamlar üreticiyi kurtarıyor ancak maliyetler de oldukça yüksek. Turfanda döneminin sona ermesiyle birlikte fiyatlar düşüyor" diye konuştu. Üretimin bölgede istihdama da katkı sağladığını vurgulayan Kan, hasat döneminde Aydın merkez, İncirliova ve Ovaeymir'den çok sayıda işçinin bölgede çalıştığını ifade etti.

Desteklenen ürünler arasına alınmasını istiyorlar

Bamyanın desteklenen ürünler arasına alınmasını isteyen Kan, "Yetkililerden devlet desteği bekliyoruz. Bamyanın da desteklenen ürünler arasına alınmasını istiyoruz. Bölgemizde yaklaşık 3 bin 500 dekarlık alanda üretim yapılıyor ve yıllık 3 bin ton civarında ürün elde ediliyor. Ayrıca bölgede bir işleme fabrikasının kurulması üreticiler açısından önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

Bamyanın sağlık açısından da önemli faydalar sunduğunu belirten Kan, içerdiği kolajen sayesinde eklem sağlığını desteklediğini ve bağırsak tembelliğinin giderilmesine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Koçarlı, Ekonomi, Üretim, Aydın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koçarlı'da Bamya Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
Son saniye YKS’ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Lamine Yamal, “secdeli“ gol sevinci sonrası hedef oldu Lamine Yamal, "secdeli" gol sevinci sonrası hedef oldu
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim

12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:51
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
11:42
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
11:41
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası’nda yan yana Verdiği para servet değerinde
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası'nda yan yana! Verdiği para servet değerinde
11:10
Atılan manşetler olay Bütün dünya A Milli Takım’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
10:59
Akılalmaz olay Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 12:22:42. #7.12#
SON DAKİKA: Koçarlı'da Bamya Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.