Koçarlı'da mezarlıklar bayram ziyaretlerine hazırlanıyor - Son Dakika
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Koçarlı'da mezarlıklar bayram ziyaretlerine hazırlanıyor

29.06.2022 17:56
Koçarlı'da mezarlıklar bayram ziyaretlerine hazırlanıyor

Koçarlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ekipleri, Kurban Bayramı öncesi mahalle mezarlıklarında temizlik çalışması yaparak bayram ziyaretlerine hazırlıyor.

Koçarlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ekipleri, Kurban Bayramı öncesi mahalle mezarlıklarında temizlik çalışması yaparak bayram ziyaretlerine hazırlıyor.

Vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince yoğun olarak ziyaret ettiği yerler arasında bulunan mezarlıkları gönül rahatlığıyla ziyaret edebileceğini belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Ebediyete intikal etmiş yakınlarımızı ve büyüklerimizin ebedi mekanlarında ziyaret etmek isteyen hemşerilerimiz için belli dönemlerde yaptığımız temizlik çalışmasını bu kez Kurban Bayramı öncesi daha detaylı olarak gerçekleştiriyoruz. Bayramda yakınlarının kabirlerini ziyaret edecek vatandaşlarımız için temizlik personelimiz hummalı bir çalışma yapıyorlar. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kabir ziyareti yapabilirler" dedi.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın talimatlarıyla Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzurlu bir şekilde mezarlık ziyareti yapmaları için mezarlıklarda başlatılan temizlik çalışmaları doğrultusunda mezarlık içerisindeki otlar temizlenirken, ağaçların bakımları gerçekleştirildi.

Yıl boyunca mezarlıklarda çevre ve peyzaj düzenlemesi, fidan dikimi, mezarlık alanlarında genişletme çalışması yapan Koçarlı Belediyesi ekipleri, Kurban bayramına sayılı günler kala mezarlıklarda ayrıntılı çalışma yaparak mezarlıklarda ot temizliği, ağaç budama, yürüyüş yollarının onarımı ve bakım çalışmalarını yaptı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, bayram öncesi mezarlık alanlarını daha temiz ve düzenli hale getirmek için ekiplerin yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini ifade ederek, "Kurban Bayramının yaklaşması ile halkımızın Arife günü ve Kurban Bayramı süresince ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldık. Bakım ve temizlik çalışmaları özenli bir şekilde gerçekleştirilip bakım ve onarım yapılıyor. Vatandaşlarımız bayramda kabir ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde yapabilecekler" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı'da mezarlıklar bayram ziyaretlerine hazırlanıyor - Son Dakika

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