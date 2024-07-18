Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Belediye Başkanı Özgür Arıcı\'ya veda ziyaretinde bulundu

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Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, görev süresinin sona ermesi nedeniyle Belediye Başkanı Özgür Arıcı'ya veda ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı, 2024 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Koçarlı'da ki görev süresini tamamlamasıyla Tokat Turhal Kaymakamlığı'na atanan Kaymakam Ersin Tepeli Veda ziyaretleri kapsamında Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'yı ziyaret etti. Başkan Arıcı ziyarette yaptığı konuşmada, Kaymakam Tepeli'ye görev süresi boyunca ilçeye olan katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Kaymakamımız Ersin Tepeli ile birlikte kısa bir zamanda olsa ilçemiz için çalıştık. Kendisine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyorum" dedi.

Kaymakam Tepeli ise, Koçarlı halkıyla ve Belediye Başkanı Arıcı ile uyum içerisinde çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Görevim boyunca desteklerini esirgemeyen tüm Koçarlı halkına ve Başkan Özgür Arıcı'ya teşekkür ediyorum. İlçemiz için her zaman en iyisini yapmak adına çalıştık" şeklinde konuştu.

Veda ziyaretinde, Belediye Başkanı Arıcı ve Kaymakam Tepeli birbirlerine başarı dileklerinde bulunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaymakam Tepeli'nin ilçeden ayrılmasıyla birlikte, Koçarlı Kaymakamlığına atanan Kars Vali Yardımcısı Ramazan Taşkın'ın önümüzdeki günlerde göreve başlaması bekleniyor. - AYDIN