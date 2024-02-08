Koçarlı Meslek Yüksekokulu İlçe Merkezine Taşınıyor

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Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Meslek Yüksekokulunun kısa zamanda ilçe merkezine taşınacağı müjdesini verdi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan 2024 yılında ilçeye değer katacak projelerin içerisinde büyük bir ihtiyaca cevap verecek olan Koçarlı Meslek Yüksekokulunun ilçe merkezine taşınmasıyla ilçe esnafının rahat bir nefes alacağını söyledi.

Başkan Kaplan'ı makamında ziyaret eden Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Yaman, Koçarlı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Köse ve Koçarlı Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Ali Karakuş Yüksekokulun ilçe merkezine taşınacak olmasından dolayı Başkan Kaplan'a teşekkür etti.

Başkan Kaplan yaptığı açıklamada "Kıymetli Başkanlarımız ile yeri hazır olan ve kısa zaman içerisinde ilçemize taşıyacak olduğumuz Koçarlı Meslek Yüksekokulumuz için istişarelerde bulunduk. Gerek minibüsçü esnafımız gerekse ilçemizde hizmet veren tüm esnaflarımız rahat bir nefes alacak. 2024 yılında Koçarlı'da yapılacak yatırımlar arasında ilk hedeflerimiz arasında Koçarlı Meslek Yüksekokulu'nun ilçe merkezine gelmesi. Yeni dönemde inşallah yatırımlarımız daha da fazla olacak, halkımızın ve esnaflarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çalışmalarımız sürecek" dedi.

Ziraat Fakültesi Kampüsü içinde bulunan Koçarlı Meslek Yüksekokulu'nun Koçarlı ilçe merkezine taşınacağı müjdesini veren Başkan Kaplan, "Ziraat Fakültesi içerisinde kendi kampüsü olmadan eğitime devam eden Koçarlı Meslek Yüksekokulunu ilçe merkezimize taşımak için çalışmalarımız sürüyor. Taşıma işlemini tamamladıklarında Meslek Yüksekokulu kendi kimliğine ve kendi kampüsüne kavuşacak" dedi.

Eser ve hizmet belediyeciliği ile kesintisiz bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Kaplan, "Yarınlara daha yaşanılabilir bir Koçarlı bırakabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz çalıştıkça Koçarlımız gelişiyor. İlçemizin 52 mahallesinde hizmetlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Koçarlı Belediyesi olarak yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. İlçemiz genelinde geriye baktığımızda ciddi bir manada sıkıntımız kalmadı diyebiliriz. İnşallah vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verecek nitelikteki projelerimizle de onların konforunu, rahatını, huzurunu sağlamak için gayretimizi sürdürüyoruz. Saymaya kalksak saatler sürecek eserlerimiz, doğrudan vatandaşın hayatına dokunan hizmetlerimiz var. Ne vatandaşlarımız nede mahallelerimiz arasında asla ve asla ayrımcılık yapmadık. Her bir insanımızı bu devletin, bu ülkenin ve ilçemizin birinci sınıf vatandaşı olarak gördük. Koçarlı Yüzyılı işte bu hedefin adıdır" dedi. - AYDIN