Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Baba-Oğul Futbol Turnuvasına Katıldı - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Baba-Oğul Futbol Turnuvasına Katıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Baba-Oğul Futbol Turnuvasına Katıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, aile bağlarını güçlendirmek için düzenlenen baba ile oğulları arasındaki futbol turnuvasına katıldı. Başkan Çolakbayrakdar, çocukların mutluluğunun ailelerin mutluluğu olduğunu belirtti.

21.02.2024 13:24  Güncelleme: 13:33
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Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, aile bağlarını güçlendirmek için düzenlenen baba ile oğulları arasındaki futbol turnuvasına katıldı. Maçın başlama vuruşunu yapan Başkan Çolakbayrakdar, "Çocuklarımızın mutluğu, ailelerin mutluluğudur" dedi.

Kocasinan Belediyesi Osman Ulubaş Sümer Spor Salonu'nda düzenlenen futbol turnuvasına katılan Başkan Çolakbayrakdar, çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı. Maçın başlama vuruşunu yapıp, tribünden maçı izleyen Başkan Çolakbayrakdar, "Çocuklarımızla ailelerimizi buluşturmuş olduğumuz etkinliğimizin sayısını artıracağız. Farklı vesilelerle çocukların ailelerle vakit geçirdikleri çalışmalarımız, yoğun ilgi görüyor. Çocuklarımızın mutluğu, ailelerin mutluluğudur. Bu ve buna benzer daha fazla sosyal etkinliklerle vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Çocuk Kulübü, Gençlik Merkezi, Kocasinan Spor kulübü gibi hizmetlerimizle çocuklarımın daha donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlanıyoruz. Her alanda çocuklarımızın yanındayız. Özellikle çocuklarımızı sporla buluşturuyoruz. Kocasinan Spor Kulübü'nde bu yıl başladığımız futbol alanında 75 lisanslı çocuğumuza ulaştık. Çocuk gülünce, herkesin yüzü güler. Çocuklarımızı ve ailelerimizi daha mutlu edebilmek için yoğun gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da daha fazla çocukların ailelerle bir araya geleceği programlar yapacaklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Baba-Oğul Futbol Turnuvasına Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Baba-Oğul Futbol Turnuvasına Katıldı - Son Dakika
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