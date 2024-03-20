Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Generalemir Mahallesi\'nde iftar programı düzenledi

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Farklı mahallelerde düzenlediği iftar programları ile vatandaşı aynı sofrada bir araya getiren Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, bu sefer de Erkilet Generalemir Mahallesi sakinleriyle birlikte iftar açtı. Ramazan ayında paylaşmanın önemine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, binlerce kişinin katıldığı iftar programlarının Kocasinan ile özdeşleştiğini belirterek, iftar vaktinin feyzini Kayserililerle yaşamanın huzur verici olduğunu söyledi.

Erkilet Generalemir'de binlerce kişinin katıldığı iftar programında masaları tek tek gezerek, vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen iftar programında konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, "Rabbim, her daim bu topraklar üzerinde huzurlu bir şekilde nice ramazanlara ve bayramlara erişmeyi nasip eylesin. Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde geleneksel hale getirdiğimiz iftar programlarıyla vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz. Yine bereketli bir iftar sofrasında sizlerle beraberiz. Bu birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. Her daim böyle güzelliklerle Kocasinan'ımıza, Kayseri'mize ve Türkiye'mize huzurlu iftarlar yapmayı nasip eylesin. Mevlam, bu vatan topraklarında bayrağımızın gölgesinde özgür bir şekilde ezanımızı dinlerken nice nice bayramlar yapabilmeyi nasip etsin. Rabbim, tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayının sevincini, coşkusunu ve manevi havasını Kayserililerle yaşamanın önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Başkan Çolakbayrakdar, sonrasında ise Barbaros Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onların sorunlarını ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi. - KAYSERİ