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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hizmetlerini değerlendirdi - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hizmetlerini değerlendirdi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başkan yardımcıları ve ilgili personelle istişare toplantısı gerçekleştirerek, vatandaşların beklentilerini karşılamak ve daha kaliteli hizmet sunmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hizmetlerini değerlendirdi
17.01.2024 - 12:13,  Güncelleme: 12:56
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşın beklentilerini anında çözebilmek ve daha kaliteli hizmet ulaştırabilmek adına başkan yardımcıları ve ilgili personelle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Çolakbayrakdar, farkını ortaya koyan belediyecilik faaliyetlerle diğer belediyelere örnek olan hizmetler yaptıklarını söyledi.

Belediye hizmet binasında başkan yardımcılarıyla ve ilgili personelle istişare toplantısı yapan Başkan Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi'ni her geçen gün daha da iyileştirmek için çalışmaların devam ettiğine dikkat çekerek, "Çözüm Merkezi ile her geçen yıl üstüne ekleyerek, vatandaşımıza hizmeti operasyon kabiliyeti yüksek bir şekilde anında çözüm üretme gayreti içindeyiz. Bu noktada vatandaşımızın gündelik olarak bire bir talebini ilettiği ve hızlıca taleplerine çözüm beklemiş olduğu Temizlik İşleri, Zabıta, Pak ve Bahçeler ve Veteriner gibi ilgili müdürlüklerimiz yerine getirmektedir. Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ve Kentsel dönüşüm gibi müdürlüklerimize gelen talepler ise bazıları hızlıca yerine getirilmektedir bazıları ise programlanması gereken zaman gerektiren işlerdir. Bütün taleplere cevap verebilmek için tüm müdürlüklerimiz ciddi bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Her noktada vatandaşımıza daha kaliteli ve daha hızlı hizmeti ulaştırma noktasında yoğun gayret gösteriyoruz. Çalışmaları sahada yürüten ekibimizi tebrik ediyorum. Özellikle talepleri karşılarken yapmış olduğumuz farklılıklar örnek teşkil etmektedir. Temizlikte esnaf çöpünü toplamak, büyük çöp araçların merkeze alınmaması, küçük araçlarla temizlik hizmeti, flo ile yapmış olduğumuz pratik hızlı temizlik faaliyetleri, veteriner hizmetinde yapmış olduğumuz küçük dostlar ambulansı gibi farklılıklarda belediyecilik alanında diğer belediyelere örnek olmuş çalışmalardır. İnşallah 2024 yılında da daha aktif bir şekilde Çözüm Merkezi ile vatandaş arasındaki iletişimin daha hızlı kurulduğu ve daha pratik bir şekilde vatandaşa ulaştığımız bir yıl olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, "'Halka hizmeti Hakka hizmet' olarak gören belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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