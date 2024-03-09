Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi\'yi ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi Erciyesevler tesisini ziyaret edip, kursiyerlerle bir araya geldi. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi tesislerinde eğitim alan kadınların hem ürettiklerini hem de aile ekonomisine büyük katkı sunduklarını vurguladı.
Erciyesevler Mahallesi'ndeki Kocasinan Akademi'yi ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, çeşitli branşlarda eğitim gören kursiyerlerle sohbet etti. El emeği göz nuru ürünleri beğeniyle inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, kurslardaki ürün çeşitliliğinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kursiyerlere; 'Ellerinize emeklerinize sağlık' diyen Başkan Çolakbayrakdar, "Büyük emek verip, çok başarılı eserler ortaya çıkaran hanım kardeşlerimiz, kurslar sayesinde hem üretiyorlar hem de öğrendikleriyle ev ekonomisine büyük katkı sağlıyorlar. Kurslar sayesinde kadınlar, el işi becerilerini geliştirmek ve aile ekonomisine katkıda bulunmanın yanı sıra sosyal hayata aktif olarak katılmanın mutluluğunu da yaşıyor. Kocasinan Akademi çatısı altında genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere toplumun her kesiminden herkesin kişisel donanımlarını artırmak, saklı kalmış yetenekleri gün yüzüne çıkarmak ve meslek sahibi olabilmeleri için eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Göz nuru eserlerin ve geçmişten günümüze kadar nakışla işlenmiş eşyaların gün yüzüne çıkartılmasından son derece mutlu olduk. Her biri ayrı bir alın teri ve emek olan ürünler, bu tür kursların ne denli faydalı olduğunu gözler önüne seriyor. Hanım kardeşlerimizin verilen eğitimlerden son derece memnun olduklarını gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kocasinan Belediyesi olarak bizler bu yönde hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verdi. Başkan Çolakbayrakdar, eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında kadınlara pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Kocasinan Akademi'nin 'Kocaman bir aile' olduğu ve kendilerine terapi etkisi yaptığını vurgulayan kursiyerler ise; "Başta bize böyle imkan verdiği için Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ederiz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Açmış olduğu tesisler sayesinde çeşitli kurslardan eğitim alıyoruz ve kurslar sayesinde, bizler hem sosyal hayata katılarak yeni arkadaşlıklar ediniyor, hem de ürettiğimiz ürünlerle aile bütçesine ve Kayseri ekonomisine katkı sağlıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ
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