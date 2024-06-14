Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Öğrencileri Tebrik Etti - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Öğrencileri Tebrik Etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne sevinci yaşayan öğrencileri tebrik edip, hayatlarında başarılar diledi.

14.06.2024 11:44
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne sevinci yaşayan öğrencileri tebrik edip, hayatlarında başarılar diledi.

Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime hassasiyetle destek verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın ve Türkiye'nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine destek olduklarına dikkat çekerek, "Rabbim gençlerimizin geleceklerini aydınlık etsin. Bütün gayretimiz, gençlerimizin geleceği içindir. Gençlerimize, daha güzel yarınlar bırakmak adına yoğun bir gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Özellikle hizmetlerimizi; okulların hijyenik temizliği, öğrencilerin güvenliği ve sosyal aktiviteler olmak üzere üç ana başlık altında topladık. Gençlerin, spor, kültür, sanat gibi hayatın her alanında aktivitelerin içerisinde yer alabilmeleri için dev yatırımlar yapıyor, birçok proje ve hizmeti hayata geçiriyoruz. Bundan sonra da eğitim-öğretime desteği artırarak devam ettireceğiz ve ülkemizin geleceği olan gençlerimiz, çocuklarımız için yatırımlarımız devam edecektir. Kocasinan Belediyesi olarak, eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında Kayserililerin yanında yer alarak, Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Bu vesileyle gençlerimize hayatları boyunca iyiliklerle ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yaz tatilinin tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olması dileğinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Öğrencileri Tebrik Etti - Son Dakika

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