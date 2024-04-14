Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, personelle bayramlaştı - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, personelle bayramlaştı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, personelle bayramlaştı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramı boyunca sahada çalışan belediye personeliyle bayramlaştı. Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla Kocasinan'ın her bir tarafında vatandaşların huzurlu bir bayram süreci geçirdiğini söyledi.

14.04.2024 11:19  Güncelleme: 11:24
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramı boyunca sahada çalışan belediye personeliyle bayramlaştı. Kocasinan Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerle her alanda farklılık oluşturduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla Kocasinan'ın her bir tarafında vatandaşların huzurlu bir bayram süreci geçirdiğini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Karpuzatan mevkiinde bulunan Kocasinan Belediyesi Atölyesinde Makine İkmal, Temizlik, Fen İşleri, Veterinerlik ve Park-Bahçeler Müdürlüğü personeliyle teker teker bayramlaştı. Programa, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile saha ekibi katıldı. Çalışanlara hitaben "Bayramınız mübarek olsun" diyerek sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, bayram-seyran demeden Kocasinan sakinlerine hizmet götürmek için durmaksızın çalıştıklarını vurguladı. Kocasinan Belediyesi'nin büyük bir aile olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Rabbim, sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara erişmeyi nasip eylesin. Bu bayramımızı da şükür memleketimiz ve vatanımızda, bayrağımızın gölgesi altında geçirmek nasip oldu. İnşallah bundan sonrası da kıyamete kadar bu cennet vatanda böyle güzellikler içerisinde Rabbim, bu millete nice nice bayramlar yaşatsın diye dua ediyoruz. Çünkü yine Müslüman coğrafyasında yine zülüm altında ramazanını geçiremeyen bayramını yaşayamayan Müslüman kardeşlerimiz vardı. Bir an önce bu zulmün bitmesi için dua ediyoruz. Bu vesileyle hepinizin ellerinize emeğinize sağlık. Ramazan süresince gecesini gündüzüne katan kardeşlerimiz ve bayramda da mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan kardeşlerimize Allah kolaylıklar versin. Belediyecilik hizmetleri yıl 365 gün 24 esaslı olarak devam eder. Nerede yaşam var ise orada belediye hizmeti var. Belediye hizmeti denildiği zaman hafta sonu ve bayramı olmaz. Her daim vatandaşımıza hizmet üretmek zorundayız. Gece gündüz demeden bu hizmetleri vatandaşımız ulaştırmalıyız ki hemşehrilerimiz huzurlu bir şekilde hayatına devam etsin. Vatandaşlarımıza hizmet edebilmek ve hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için olağan gayretle çalışmalarımızla devam ediyoruz. Yaptığımız iş kıymetli ve değerlidir. İnsana hizmet eden bir iş yapıyoruz. Bu vesileyle Rabbim, sağlık içerisinde nice bayramlarda bir arada olmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'ye örnek olan hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, personelle bayramlaştı - Son Dakika

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