Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Saraycık Mahallesi'nde aspirin hasadına katıldı - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Saraycık Mahallesi'nde aspirin hasadına katıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Saraycık Mahallesi\'nde aspirin hasadına katıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Saraycık Mahallesi'nde aspirin hasadına katıldı. Kocasinan Belediyesi olarak tarımda da farklı belediyecilik yaklaşımını sürdürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, çiftçilerle birlikte ekilen aspir yağlarını ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacaklarını söyledi.

06.09.2024 12:21  Güncelleme: 12:22
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Saraycık Mahallesi'nde aspirin hasadına katıldı. Kocasinan Belediyesi olarak her alanda uygulanan farklı belediyecilik yaklaşımını tarımda da sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Çiftçi kardeşlerimizle beraber ekimini ve hasadını yaptığımız aspir yağlarını ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız. Bu sayede hem tarımsal üretimi destekliyor hem de sosyal belediyecilik anlayışımızı güçlendiriyoruz" dedi.

Saraycık Mahallesi'nde aspirin hasadına katılan Başkan Çolakbayrakdar, biçerdöver üzerine çıkarak, hasat işlemini gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla Türkiye'ye örnek ve model olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Saraycık Mahallesi'nde aspir hasadını gerçekleştiriyoruz. Aspirler mevsiminde ekildi ve şimdi hasat zamanı. Bereketli olsun. Dikenli bir bitki olan aspir, Kocasinan bölgemizde yoğun bir şekilde ekiliyor, dikiliyor ve hasat ediliyor. Dikenli çiçeklerin içindeki çekirdekler, Hububat Eleme ve Paketleme Tesisimizde ayrıldıktan sonra sıkıma gidecek. Soğuk sıkım yöntemiyle aspir yağı elde edilecek. Çiftçilerimizin ektiği aspiri, Kocasinan bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere aspir yağı olarak dağıtacağız. Tarım ekipmanlarıyla tarımsal üretimi artırmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak her alanda uyguladığımız farklı belediyecilik yaklaşımını tarımda da sürdürüyoruz. 'Kendi kendine yeten bir belediye' olarak kendi üretimimizi kendimiz yapıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, vatandaşlarımızın ihtiyaç sahibi ailelere dağıttığımız yağlar, yine kendi tarlalarımızda çiftçi kardeşlerimizle beraber yaptığımız üretimden elde edilen aspir yağlarıdır. Bu şekilde hem tarımı destekliyor hem de sosyal belediyecilik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların yanı sıra bundan sonra da yeni projelerimizle Kocasinan'ımız için farklılıkları hayata geçireceğiz. Bu vesileyle Anadolu'nun topraklarında ekmeğini topraktan çıkartan hemşehrilerimizin hasatları bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi ziraat, hayvancılık ve tarımsal üretimin gelişmesi noktasında çiftçilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Saraycık Mahallesi'nde aspirin hasadına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Saraycık Mahallesi'nde aspirin hasadına katıldı - Son Dakika
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