Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi oylarını kullandı

Yerel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, 31 Mart Yerel Seçimleri için Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okulunda oylarını kullandı. Oy kullanma işleminin ardından konuşan Başkan Çolakbayrakdar, seçimin vatana ve millete hayırlı olması dileğinde bulundu.

Çolakbayrakdar çifti, oylarını Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1019 numaralı sandık başında kullandı. Oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, seçimin hayırlı olması dileğinde bulunarak; "Öncelikle şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Milletin iradesi bir kez daha sandıkta tecelli bulacak ve 2024-2029 yıllarında 5 yıl boyunca Kayseri'mizi ve şehirlerimizi yönetecek Belediye Başkanlarının seçimleri yapılmış olacak. 5 yıl öncesine gittiğimizde 2019 yılında seçimler yapılmıştı ve bugün 5 yıl tamamlanmış vaziyette. Hayat çok hızlı bir şekilde akıp, devam ediyor. Bundan sonrada inşallah sağlıkla, sıhhatle ve güzel günlerde bir 5 yıl daha şehrimizin yönetilmesi nasip olsun diyorum. Bu seçim, 18 seçimimiz. Geriye baktığımız zaman 17 seçimde de oylarımızı artırarak, birinci parti olarak çıkmıştık. Nasipse bugünde inşallah birinci parti olarak yeniden ipi göğüslemeyi temenni ediyoruz. İnşallah milletin iradesiyle yakışan bir seçimin arkasından yakışan yönetimle 5 yıl daha şehrimize hizmet etmek nasip olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ