Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar'dan Mühendisler Günü'ne Özel Kutlama - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar'dan Mühendisler Günü'ne Özel Kutlama

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar\'dan Mühendisler Günü\'ne Özel Kutlama

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mühendisler Günü dolayısıyla belediye çalışanı mühendisler tarafından sürpriz bir kutlama ile karşılandı. Başkan, duygusal anlar yaşarken, mühendislik mesleğinin önemine dikkat çekti ve mühendis ekibine teşekkür etti.

05.12.2024 17:40  Güncelleme: 17:41
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a, Mühendisler Günü dolayısıyla anlamlı bir sürpriz yapıldı. Başkan Çolakbayrakdar, aynı zamanda bir mühendis olarak, belediye çalışanı mühendis mesai arkadaşları tarafından kutlandı. Başkan Çolakbayrakdar, belediyedeki mühendis ekibinin hazırladığı sürprizle duygusal anlar yaşadı.

Başkan Çolakbayrakdar, bu anlamlı jesti kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, teşekkürlerini iletti. Mesajında, "Bugün, mühendisler günü dolayısıyla belediyemizin değerli mühendisleri tarafından yapılan sürpriz için çok teşekkür ediyorum. Bizler, birlikte çalışarak şehrimizi daha da güzelleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu tür güzel anlar, motivasyonumuzu artırıyor" ifadelerine yer verdi.

Mühendisler Günü'nün, mühendislerin emeklerinin takdir edildiği ve çalışma hayatlarının önemine dikkat çekildiği bir gün olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, bu özel günü kutlayarak, mühendis mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Kocasinan Belediyesi'ndeki mühendisler, bu sürprizle Başkan Çolakbayrakdar'a olan saygı ve sevgilerini bir kez daha gösterdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar'dan Mühendisler Günü'ne Özel Kutlama - Son Dakika

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