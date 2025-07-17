Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Yeni Kaymakam Ermiş'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Yeni Kaymakam Ermiş'i Ziyaret Etti

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Yeni Kaymakam Ermiş\'i Ziyaret Etti
17.07.2025 12:48  Güncelleme: 12:51
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamlığı'na atanan Erdoğan Turan Ermiş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından 'Dost Eli' Projesi hakkında bilgi vererek sosyal belediyecilik alanında yürütülen hizmetleri anlattı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kocasinan Kaymakamlığı'na atanan Erdoğan Turan Ermiş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından Başkan Çolakbayrakdar, Kaymakam Ermiş'e Kocasinan Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği 'Dost Eli' Projesi kapsamında faaliyet gösteren Dost Market, Dost Mağaza ve Sosyal Market'i gezdirerek yürütülen hizmetleri yerinde anlattı.

Özellikle sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle 7'den 70'e herkesin gönlüne dokunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, birçok alanda çalışmalar yaptıklarını ve projeler ürettiklerini; ancak en fazla mutluluk veren ve en fazla heyecan uyandıran işlerin başında sosyal belediyecilik adına yapılan hizmetlerin geldiğini ifade etti. Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla vatandaşın refahına ve mutluluğuna katkı sunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Gerek fiili gerekse inşaat çalışmalarıyla vatandaşın hayatına dokunacak her alanda belediye olarak hizmetler gerçekleştiriyoruz. Ama bu hizmetlerin içerisinde en fazla mutluluk vereni, en fazla heyecan uyandıranı ve bizim yüzümüzü güldüren işlerin başında sosyal belediyecilik adına yaptığımız çalışmalar geliyor. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, 'sosyal belediyecilik' hizmetleriyle gönüllere dokunuyoruz. 'Dost Eli' çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza ile Kocasinan'daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sağlıyoruz. Türkiye'de en iyi şekilde sosyal belediyecilik faaliyeti yürütüyoruz. İnsan için yapılan ve insanın yararına bir hizmet varsa, ne zaman nerede olunması gerekiyorsa, şükür Allah'a onun gayreti içerisindeyiz. 'Dost Eli' isimli sosyal yardım kartlarımızla yılın 12 ayında ihtiyaç sahibi bütün ailelerimize destek oluyoruz. 'Dost Eli' ile Kocasinan'da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz. Kısaca her alanda Kocasinan sakinlerimize hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Kocasinan Gönüllüsü projemize destek veren bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise yürütülen projeleri takdirle karşıladığını belirterek, "Bu örnek çalışmalarla ihtiyaç sahiplerine ulaşmak büyük bir başarı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirilen projelere her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Yeni Kaymakam Ermiş'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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