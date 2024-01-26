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Kocasinan Belediye Başkanı Erciyesevler Pazar Yerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Erciyesevler Pazar Yerini Ziyaret Etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Pazar yerini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan ve Kayseri için çalışmaya ve üretmeye hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Erciyesevler Pazar Yerini Ziyaret Etti
26.01.2024 - 12:34,  Güncelleme: 12:48
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Pazar yerini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Pazarcı esnafına hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan ve Kayseri için çalışmaya ve üretmeye hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı.

Erciyesevler Mahallesi'ndeki modern pazar yerini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, hem tezgah açan esnafla hem de alışveriş yapan bölge sakinleriyle yakından ilgilendi. Esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerin ihtiyaçlarına göre esnafın daha nezih bir ortamda hizmet etmesi ve vatandaşların daha rahat alış veriş yapmaları için modern pazar yerleri yaptıklarına dikkat çekti.

Kocasinan ve Kayseri için çalışmaya ve üretmeye hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında olmaya gayret ediyoruz. 'Nerede insan var ise biz orada olmalıyız' anlayışı içerisinde hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmanın çabası içerisindeyiz. Yapmakla mükellef olduğumuz asli işlerimizi her geçen gün daha iyisini ve daha fazlasını nasıl yapabiliriz arayışı içerisindeyiz. Asla yapılanları yeterli saymadan, hep daha fazlası ve daha iyisi diyerek kendimize yeni hedefler çiziyor, yeni projeler hazırlıyoruz. Yaşadığımız çevrenin; bizlere büyüklerimizden aldığımız ve çocuklarımıza miras olarak bırakacağımız en önemli varlığımız olduğunun şuuru içerisindeyiz. Sadece bilindik belediyecilik hizmetleri yapmakla kalmıyoruz. Yenilikçi bir anlayış ile teknolojiyi iyi kullanarak ilçe sakinlerimize standartları yüksek hizmetler sunuyoruz. Hedefimiz, mahallelerimizin bütün ihtiyaçlarını gidermek ve mahallelerimizi çağa uygun bir şekilde yenileyip Kocasinan'ımıza, Kayserimize yakışır bir şekilde hizmet verecek duruma getirmektir" ifadelerini kullandı.

Pazar esnafı ve vatandaşlar ise hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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