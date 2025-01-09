Kocasinan Belediye Başkanı'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı\'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın çalışanlarının önemine vurgu yaparak, gazeteciliğin zorluklarına ve emeklerine dikkat çekti.

09.01.2025 12:12  Güncelleme: 12:14
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, basın çalışanlarının halkın sesi olarak büyük bir görev üstlendiklerini vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar, gazetecilerin, toplumun doğru bilgiye ulaşması için önemli bir rol oynadığını belirterek, gazetecilik mesleğinin zorluklarına ve emeklerine dikkat çekti. Başkan Çolakbayrakdar mesajında; şu ifadelere yer verdi:

"Son derece dinamik bir meslek olan gazetecilik, haberleri en doğru şekliyle kamuoyuyla paylaşma misyonu taşımaktadır. Bunun yanı sıra bu mesleği yapan gazeteci kardeşlerimiz, düşünceleri ve yorumları ile demokrasinin güçlenmesine katkı sunmakta, yaşanan sorunları ve yapılan çalışmaları gündeme taşıyarak idarecilerin çalışmalarına yardımcı olmaktadırlar. Kalemini her zaman doğrudan yana ve doğru şekilde kullanarak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmekte ve toplumun sesi olmaktadırlar. Böylesi önemli bir vazifeyi üstlenmiş olan basın çalışanlarının hassasiyetlerinden bazıları da şüphesiz ki; meslek etiğinin çiğnenmemesi, insanların kişilik haklarına saygı gösterilmesi konusudur. Bu hassasiyetlere özen göstererek, çok zor şartlar altında vatandaşın haberi alabilmesi için canla başla çalışan basın mensuplarının, harcadıkları çabayı görmemek ve takdir etmemek mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin ve Kocasinan'ımızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerine çalışmalarıyla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. İlimizde şevkle, fedakarca çalışan, işini hakkıyla yapmak için çabalayan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, güzel haberlere ulaşmalarını dilerim." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediye Başkanı'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika

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