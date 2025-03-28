Kocasinan Belediye Başkanı'ndan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı'ndan Ramazan Bayramı Mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı\'ndan Ramazan Bayramı Mesajı

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın hoşgörü ve barış için bir vesile olduğunu vurguladı. Gazze ve Filistin'deki Müslümanlara da destek mesajı verdi.

28.03.2025 13:38  Güncelleme: 13:41
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında Ramazan Bayramının küskünlerin barışması, insanların birbirini daha iyi anlaması, hoşgörü ve sağduyu sahibi olması açısından tüm insanlık için güzel bir vesile olduğunu vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bütün hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Rabbim, tutmuş olduğumuz oruçları ve yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eylesin. Sağlık ve sıhhat içerisinde nice bayramlara ve Ramazanlara erişmeyi nasip etsin. Ancak içimiz buruk; Gazze ve Filistin'deki Müslüman din kardeşlerimiz, huzur içinde Ramazan ayını yaşayamadılar. Tüm mazlum coğrafyalardaki mağdur Müslüman kardeşlerimize dualarımızı gönderiyor, en kısa sürede kendi topraklarında özgür bir şekilde Ramazanlarını ve bayramlarını yaşama nasip olsun diyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Kayserili hemşehrilerimin bayram sevincini ve coşkusunu yürekten paylaşıyor, Ramazan Bayramlarını kutluyorum. Bayramın tüm insanlığa, İslam alemine, ülkemize ve Kayseri'mize sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediye Başkanı'ndan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika

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