Kocasinan Belediye Başkanı Seyrani Mahallesi\'nde Kentsel Dönüşüm Çalışmalarını İnceledi

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Seyrani Mahallesi'nde Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nı Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlayacak olan ana aksın asfalt çalışmasını inceledi. Seyrani 'de de kentsel dönüşümün yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Seyrani, kentsel dönüşüm ile modernleşiyor, yenileniyor, değişiyor, dönüşüyor ve güzelleşiyor" dedi.

Kentsel Dönüşüm Projeleri'nden biri olan Seyrani Mahallesi'nde çevre düzenleme ile yeni ana aksın asfalt çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Dönüşüm projeleri ile vatandaşların daha güzel ve daha konforlu ortamlarda yaşamaları için durmaksızın çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Mevsim itibariyle yeniden yollarda çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Seyrani Mahallesi'nde başlamış olduğumuz kentsel dönüşüm bölgesinde ikinci etap yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Her yol yapımında hatırlattığımız konuyu tekrar dile getiriyoruz: Yol sadece asfaltlanan bir iş değil. Bizimle birlikte çalışan diğer altyapı kurumlarının çalışmalarını tamamladıktan sonra asfalt ve yol çalışmalarının nihayete erdiği bir süreci kapsıyor. Bu noktada vatandaşlarımızın anlayışına sığınarak, yol yapım çalışmalarının zamana ihtiyaç duyduğunu belirtmek istiyoruz. Bekir Yıldız Bulvarı'ndan başlayıp Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na doğru uzanan yol çalışmalarımızın son etabı kaldı. Şu anda mülkiyet problemlerinden dolayı yolu tamamlayamıyoruz, ancak kentsel dönüşüm konutlarına ulaşım sağlanmış vaziyettedir. Diğer ara sokaklar da eşzamanlı olarak tamamlanmış olacak. Her yaptığımız yeni yol, hız yapmamayı gerektiriyor. Yeni yapılan yollarda hız yapmayıp, trafik kurallarına hassasiyet gösteren araç sürücülerimize teşekkür ediyorum. Lütfen trafik işaretlerine ve trafik kurallarına uyalım. Özellikle hız sınırına riayet edelim. Yeni yapılan yollardaki konforun hız yapmak için olmadığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

İlçe genelinde yapılan yol çalışmalarının yoğun bir tempoda devam ettiğini ve daha konforlu şekilde vatandaşın hizmetine sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor" diye noktaladı. - KAYSERİ