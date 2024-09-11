Kocasinan Belediyesi 9 Taşınmaz İhalesinde 149 Milyon TL Gelir Elde Etti - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi 9 Taşınmaz İhalesinde 149 Milyon TL Gelir Elde Etti

Kocasinan Belediyesi 9 Taşınmaz İhalesinde 149 Milyon TL Gelir Elde Etti

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 9 adet taşınmaz için düzenlediği ihalelerde toplam 149 milyon 65 bin Türk Lirası gelir elde etti. Belediye Meclis Salonu'nda yapılan ihalelerin açılışında Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, elde edilen gelirin ilçenin refahı ve kalkınması için kullanılacağını belirtti.

11.09.2024 12:37  Güncelleme: 12:39
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Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 9 adet taşınmaz için düzenlediği ihalelerde toplam 149 milyon 65 bin Türk Lirası gelir elde etti. Belediye Meclis Salonu'nda yapılan ve "Hayırlı olsun" dilekleriyle ihalelerin açılışı yapılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "İhaleden elde edilen her kuruş, ilçenin refahı ve kalkınması için kullanılacak. Bu gelir, Kocasinan'ın ve ülkemizin geleceğine bir yatırımdır" dedi.

Encümen huzurunda açık ve kapalı usul ile gerçekleştirilen ihalelerde, 6 adet villa arsası, 2 adet ticaret ve konut arsası ile 1 adet ticaret arsası satışa sunuldu. Katılımcılar arasında zaman zaman tatlı pazarlıkların yaşandığı ihaleler, renkli görüntülere sahne oldu.

Kocasinan'ın yapılan yatırımlarla daha da değerlendiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin refah düzeyinin ve yaşam kalitesinin artırılması için çaba gösterdiklerini ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: "Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması, Kocasinan'ımızın daha da güzelleşmesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Yeni Kocasinan'da mekan sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. İhalelerden elde ettiğimiz gelir, daha iyi ve kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönecek. Elde edilen her kuruş, Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına ve ilçemizin, dolayısıyla ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazları alan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."

Kocasinan Belediyesi, taşınmazları yüzde 30 peşinat ve 8 ay taksit seçeneği ile satışa sundu ve bu ihalelerden toplam 149 milyon 65 bin Türk Lirası gelir elde etti. Ayrıca Kocasinan Belediyesi'ne ait 5 adet villa arsası ve 1 adet ticaret arsasının satışı önümüzdeki günlerde tekrar ihaleye çıkarılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi 9 Taşınmaz İhalesinde 149 Milyon TL Gelir Elde Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi 9 Taşınmaz İhalesinde 149 Milyon TL Gelir Elde Etti - Son Dakika
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