Kocasinan Belediyesi, Açık Alanları Drone ile İlaçlıyor - Son Dakika
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Yerel

Kocasinan Belediyesi, Açık Alanları Drone ile İlaçlıyor

Kocasinan Belediyesi, Açık Alanları Drone ile İlaçlıyor

Kocasinan Belediyesi, kanallar, parklar ve yeşil alanlar başta olmak üzere tüm açık alanları drone ile ilaçlayarak daha sağlıklı bir çevre sunmayı hedefliyor.

23.04.2024 13:05  Güncelleme: 13:15
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Kocasinan sakinleri için daha sağlıklı bir çevre sunmayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki kanallar, parklar ve yeşil alanlar başta olmak üzere tüm açık alanları drone ile kapsamlı bir şekilde ilaçlıyor. Gelecek nesillere sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakmak için çalıştıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda daha titiz davrandıklarını söyledi.

Halk sağlığını ön planda tutan bir anlayıştan hareketle 'Sağlığınız Bizim İçin Önemli' sloganıyla bu alanda projeler ve yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, insansız hava aracı (drone) ilaçlama ile hem zaman, hem maliyetten hem de işçilikten daha fazla tasarruf sağladıklarına dikkat çekerek, "Vatandaşların daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda yaşamını sürdürmesi için çevre temizliğinin yanı sıra periyodik olarak yaptığımız ilaçlama ve hijyen temizliğinin sıklığını genişlettik ve bu alanda etkin bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Teknolojiyi en iyi şekilde değerlendirip, geçen yıl yeni bir ilaçlama programına geçtik. Kendi öz kaynaklarımızla aldığımız droneyi, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ağaç ve bitki ilaçlamasında kullanırken, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ise sivrisinek ve larva için ilaçlama gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ise iş makinalarıyla kanalları temizlerken Temizlik İşleri Müdürlüğü de çevre temizliğini gerçekleştiriyor. Her alanda teknolojik yeniliklere ayak uyduruyoruz. Çok fonksiyonlu olan teknolojik aleti, her alanda kullanıyoruz. Droneyi, şuanda güncel bir ihtiyaç olduğu için ilaçlama faaliyetlerinde kullanıyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde kanallar, park ve yeşil alanlar başta olmak üzere tüm açık alanları düzenli bir şekilde ilaçlıyor. Gündüz olduğu gibi gecede haşere ile mücadele konusunda oluşturduğumuz güçlü ekiplerimizle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor. Uzman personel ve donanımlı araçlarla yapılan ilaçlama çalışmaları sayesinde ilimiz sakinleri rahat bir yaz geçirmelerine katkı sağlayacağız. Ekiplerimizin çalışmaları sayesinde bölgede kronomid denilen zararlı canlıların üremesini engelleyip, çevreye rahatsızlık vermesinin de önüne geçiyor " ifadelerini kullandı.

Haşerelere karşı mücadele kapsamında en etken ve çevreci yöntemi uyguladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakacaklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi, Açık Alanları Drone ile İlaçlıyor - Son Dakika

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