Kocasinan Belediyesi, bir haftada 3 tesisin daha temelini attı - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi, bir haftada 3 tesisin daha temelini attı

03.05.2022 12:14
Kocasinan Belediyesi, bir haftada 3 tesisin daha temelini attı

Kocasinan Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde Yunusemre'ye kazandıracağı aile sağlık merkezinin temelini attı.

Kocasinan Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde Yunusemre'ye kazandıracağı aile sağlık merkezinin temelini attı. Bir haftada okul, Kur'an Kursu ve ardından da sağlık merkezinin temellerini atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal belediyeciliği ön plana çıkartan önemli projelere imza attıklarını ve bu doğrultuda mahallelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri birer birer yerine getirdiklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde yaptığı iki büyük yatırımın yankıları sürerken, Yunusemre Mahallesi'ne de aile sağlık merkezi kazandırılıyor. Temel atma programına katılan Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle sosyal odaklı projeler ürettiklerine dikkat çekerek, her mahallenin ihtiyacına göre yeni tesis ve hizmetler kazandırdıklarını ifade etti.

Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dönüşümü devam ettirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yunusemre Mahallemizde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandığında bölgenin çehresi değişecek. Özellikle ihtiyaç olan mahallelerde başlatmış olduğumuz kentsel dönüşümle Kocasinan'ımız, çağdaş ve modern bir görünüme kavuşacak. Dönüşümle birlikte bu bölgede ihtiyaç duyulan aile sağlık merkezinin temelini atıyoruz ve bir temel atma programı daha yapıyoruz. İnşallah kazasız, belasız sağlıkla tamamlanmasını diliyorum. Yavuzlar, Yunusemre ve bu bölgeye hizmet verecek olan tesis, hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak. Mevcut aile sağlık merkezi fiziki olarak yenilenmesi gerekiyordu. Bundan dolayı yeni bir aile sağlık merkezi, çağdaş şartlarda vatandaşlara hizmet verecek. Kocasinan Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her alanda en iyisini sunabilmek için yoğun gayretimiz var. Mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu diğer hizmetleri de belirli bir program dahilinde yapacağımızın bilinmesini istiyorum. Çalışmalarımız tamamlandığında Kocasinan, daha da güzelleşecek ve hak ettiği noktaya yakın zamanda ulaşacak."

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle vatandaşların refahına ve mutluluğuna katkı sunduklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, bir haftada 3 tesisin daha temelini attı
Kocasinan Belediyesi, bir haftada 3 tesisin daha temelini attı
Kocasinan Belediyesi, bir haftada 3 tesisin daha temelini attı
Kocasinan Belediyesi, bir haftada 3 tesisin daha temelini attı

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Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşüm, Kocasinan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi, bir haftada 3 tesisin daha temelini attı - Son Dakika


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