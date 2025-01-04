Kocasinan Belediyesi Dükkanlarını İhaleyle Kiraya Veriyor

Yerel

Mülkiyeti Kocasinan Belediyesi'ne ait olan dükkanlar, ihale ile kiraya verilecek.

Kocasinan Belediyesi'ne ait olan Beyazşehir, Ahi Evran ve Barbaros Mahallelerindeki 6 adet dükkan, açık teklif usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecek. 7 Ocak Salı günü belediye Encümen Salonu'nda yapılacak olan ihale saat 14.05'te başlayacak.

İhaleye katılmak isteyenler evraklarını 7 Ocak saat 12.00'ye kadar teslim edebilecek. - KAYSERİ