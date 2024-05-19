Kocasinan Belediyesi Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde geri sayıma başladı - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde geri sayıma başladı

Kocasinan Belediyesi Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi\'nde geri sayıma başladı

Kocasinan Belediyesi tarafından yapımı devam eden Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde geri sayım başladı. Başkan Çolakbayrakdar, gençlere pozitif ayrıcalık tanıdıklarını belirterek, kütüphanenin Türkiye'nin geleceği gençlere armağan olacağını söyledi.

19.05.2024 12:10  Güncelleme: 12:11
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Kocasinan Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve içerisinde biyolojik göletin de bulunduğu Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde geri sayım başladı. Yapılan her projede gençlere pozitif ayrıcalık tanıdıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; " Kayseri'mizin en eşsiz kütüphanesi, Türkiye'nin geleceği gençlerimize armağan olsun" dedi.

Kayseri'yi daha da güzelleştireceklerini ve şehrin kültürüne uygun Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi ve Kafe Sinan Arabidin tesisiyle Türkiye'ye örnek olacaklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'a değer katan ve çehresini değiştiren projelere imza attıklarını söyledi. Gençler başta olmak üzere 7'den 70'e herkesin ilgisini çekeceği ve farklı konsept çalışmaların yer alacağı kütüphanenin yeni bir cazibe merkezi olacağının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; " Erkilet'in tüm bölgesine hitap edecek bir Sinan Kütüphanesi'nin artık sonuna doğru yaklaştık. Ders çalışılacağı, kitapların okunacağı, çocuk ve miniklere özel kütüphane bölümlerin yer alacağı, konferans mekanları gibi 7'den 70'e herkese hitap edecek olan bir Kültür Merkezi'ni, en kısa sürede faaliyete geçireceğiz. Ayrıca markamız olan Kafe Sinan'da burada olacak. Bunun yanı sıra ailelerin gelebileceği ve aktivitelerin olacağı yaşayan bir kütüphane olacak. Anne ve babaların çocuklarıyla birlikte vakit geçirmelerini ciddi manada önemsiyoruz. Yatırım programımızda yer alan özelinde kütüphane olan bir kültür merkezini şehrimize kazandırmış olacağız. Hayırlı olmasını diliyorum. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı her alanda daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşın hizmetine sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde geri sayıma başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde geri sayıma başladı - Son Dakika
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