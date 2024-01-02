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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hoca Hasan Medresesi'ni entelektüel kesimin mekanı olarak tasarladıklarını açıkladı - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hoca Hasan Medresesi'ni entelektüel kesimin mekanı olarak tasarladıklarını açıkladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2024 yılının ilk mesai gününde yılın ilk müjdesini vererek, Hoca Hasan Medresesi'ni entelektüel kesimin mekanı haline getireceklerini açıkladı. Başkan Çolakbayrakdar, tarihi yapıların restorasyon çalışmalarıyla aslına uygun bir görünüme kavuşturulduğunu ve gelecek nesillere aktarılacağını vurguladı. Hoca Hasan Medresesi Projesi kapsamında yapılan kamulaştırma çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, medresenin restore edilerek gençlerin kitap okuyabileceği ve ders çalışabileceği bir mekan haline getirileceğini ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak tarihi ve kültürel eserlerin korunması ve geleceğe taşınması için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hoca Hasan Medresesi\'ni entelektüel kesimin mekanı olarak tasarladıklarını açıkladı
02.01.2024 - 12:50,
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2024 yılın ilk mesai gününde yılın ilk müjdesini verdi. "Hızımıza hız katarak, çalışmalarımıza devam ediyoruz" diyen Başkan Çolakbayrakdar, istimlak çalışmaları tüm hızıyla devam ettiği ve Anadolu'da ilk olan 8 asırlık Hoca Hasan Medresesi'ni çalışmalarla entelektüel kesimin mekanı olabilecek bir yer olarak tasarladıklarını söyledi.

Kocasinan bölgesinde bulunan tarihi yapıları ve mekanları, restorasyon çalışmalarla aslına uygun bir görünüme kavuşturduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, tarihi yapıları ve mekanları, şehrin gündelik hayatının ayrılmaz parçası haline getirerek, gelecek nesillere aktarılacağının altını çizerek; "Yeni bir yıla ve yeni bir güne, 'Bismillah' diyoruz. Bütün birimlerimizle çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Hızımıza hız katarak, 2024 yılında da hemşerilerimize daha iyi hizmet sunabilmenin ve onların ihtiyaçlarını yerine getirmenin çabası ve gayreti içerisindeyiz. Bu noktada Hoca Hasan Medresesi Projesi çerçevesinde kamulaştırma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Projemiz ile 1193 yılında Selçuklu Sultanı 2'inci Kılıç Arslan'ın oğlu Hoca Hasan tarafından yaptırılan Hoca Hasan Medresesi'ni restore ederek, günümüze kazandırmış, ayrıca bizden sonraki kuşaklara da kültür mirası olarak bırakmış olacağız. Kocasinan Belediyesi olarak birçok alanda yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de tarihi ve kültürel eserlerin günümüze kazandırılması için yapılan çalışmalardır. Medrese ile ilgili çalışmamız da geçmişimizi geleceğe taşıma adına yapmış olduğumuz önemli çalışmalardan bir tanesidir. Bu çerçevede istimlak çalışmaların devam ettiği medrese projemizi entelektüel camianın mekanı olabilecek bir yer olarak tasarlıyoruz. Gençlerimizin, buraya gelip, kitap okuyabileceği ve ders çalışacağı bir mekan olacak. Medreseyi çalışmalarımızla aslına uygun bir şekilde restore ederek, günümüze kazandıracağız. Tarihi değerlerimizi korumak geleceğe taşımak adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapılan çalışmalar, şehrimize hayırlı olsun. Hızımıza hız katarak, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2024 yılının, hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere daha güzel hizmetler sunabilmek için yoğun gayret sarf ettiklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hoca Hasan Medresesi'ni entelektüel kesimin mekanı olarak tasarladıklarını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hoca Hasan Medresesi'ni entelektüel kesimin mekanı olarak tasarladıklarını açıkladı - Son Dakika
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