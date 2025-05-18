Kocasinan Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Yardım Kartı Satın Alacak

Kocasinan Belediyesi; ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere açık ihale ile yardım kartı satın alacak.

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 4 bin adet 500 TL'lik yardım kartı satın alınması için açık ihale usulü ihale düzenleyecek. İhaleye katılmak isteyenler 29 Mayıs saat 10.00'a kadar başvurabilecek. İhale Kocasinan Belediyesi İhale Salonu'nda yapılacak. - KAYSERİ