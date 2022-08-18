Kocasinan'da gönüller kazanılıyor, evlere her gün 4 çeşit sıcak yemek gidiyor - Son Dakika
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Kocasinan'da gönüller kazanılıyor, evlere her gün 4 çeşit sıcak yemek gidiyor

18.08.2022 12:02
Kocasinan'da gönüller kazanılıyor, evlere her gün 4 çeşit sıcak yemek gidiyor

Kocasinan Belediyesi, ilçede 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 152 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

Kocasinan Belediyesi, ilçede 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 152 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Yaptığı hizmetlerle hem gönül alan hem de sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergileyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların yüzünü güldüren ve mutlu eden projeler ürettiklerini belirterek, özellikle sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle 7'den 70'e herkesin gönlüne dokunduklarını söyledi.

Sosyal belediyecilikte Türkiye ve Kayseri'de örnek hizmetler gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunduklarını ifade etti. Rutin belediyeciliğini en iyi şekilde yerine getirmenin yanı sıra hayata geçirdiği sosyal projelerle insan hayatına doğrudan ya da dolaylı olarak yüreklere dokunan Başkan Çolakbayrakdar, "Örnek yatırımlarımızla Kocasinan'ı her zaman bir adım öne çıkarmak için çalışıyoruz" dedi.

Birçok projeyle öncülük ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında vatandaşlarımıza hizmetler sunuyoruz. Hemşehrilerimin hayatlarını daha da kolaylaştırmak ve daha da yüzlerini gülümsetmek için elimizden geldiğince yoğun gayret sarf ediyoruz. Bir yandan rutin belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirirken diğer yandan da sosyal belediyeciliği en üst seviyeye çıkardık. Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. İşimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak Kocasinan'a, Kayseri'ye değer katıyoruz. Bu doğrultuda 'Dost Eli' dediğimiz Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor ve yüreklerine dokunuyoruz. Özellikle genç-yaşlı, kadın-erkek olmak üzere 7'den 70'e herkese ulaşmaya ve herkesin kendi özelinde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. İlçede engelli olup da yemek yapamayan ve yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri 152 kişiye haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemeklerini ikram ediyoruz. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmektir."

Başkan Çolakbayrakdar, sosyal projelerle gönül belediyeciliği uygulamasını en iyi şekilde yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.

Kocasinan çınarları ise, "Başkanımızdan Allah, bin kere razı olsun. İşi gücü rast gitsin. İyi ki var. Biz, çok memnunuz. Haftanın yedi günü sıcak yemek evimize geliyor. Bundan büyük bir hizmet olamaz. Ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştular.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 152 kişiye haftanın yedi günü bir öğün olmak üzere 4 çeşit sıcak yemek servisi yapıyor. Kocasinan Belediyesi yemekhanesinde gıda mühendisleri kontrolünde hijyenik bir ortamda hazırlanarak özenle paketlenen yemekler, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine götürülerek sıcağı sıcağına teslim ediliyor. Haftanın 7 günü yapılan servis ile ilçedeki 152 vatandaşın günde bir öğün sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan'da gönüller kazanılıyor, evlere her gün 4 çeşit sıcak yemek gidiyor - Son Dakika

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