 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocasinan Belediyesi, Kar Temizleme İçin Hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Kocasinan Belediyesi, Kar Temizleme İçin Hazır

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve 7 bin 500 ton tuzun hazır beklediğini belirtti. Ekipler, 24 saat görev başında olacak ve vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Kocasinan Belediyesi, Kar Temizleme İçin Hazır
10.01.2024 - 12:37,  Güncelleme: 12:50
Abone Ol

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve bu doğrultuda 7 bin 500 ton tuzun hazır beklediğini belirterek, "Yeter ki bereket yağsın, kar temizlemeye hazırız" dedi.

Meteorolojik bilgileri göz önünde bulundurarak, önceden bir dizi önlem aldıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı belediye olarak tüm önlemlerimizi aldık. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ile diğer birimlerimiz, muhtemel soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerini aldı. Bu önlemler içerisinde greyder, yol tuzlama araçları, kamyonlar, kaldırım temizleme araçları var. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler, 3 vardiya halinde 24 saat görev başında olacaklar. Hava tahminlerini takip ediyoruz. Ayrıca depomuzda mevcut buzlanmaya karşı kullanılacak olan 7 bin 500 ton tuzumuz hazır. Yaşanabilecek muhtemel buzlanma olaylarına karşı gereken tüm önlemler alındı. Hemşehrilerimin daha temiz ve daha sağlıklı bir kış geçirmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Bu arada vatandaşlarımızın da daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Ne kadar önlem alırsak bizim için o kadar daha güvenli ve sağlıklı olur" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz vatandaşımızın güvenliği ve memnuniyetidir" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güvenlik, Hava Durumu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi, Kar Temizleme İçin Hazır - Son Dakika


13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48
Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima

Son Dakika
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48 Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:34 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 14:22:59. #1.12#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi, Kar Temizleme İçin Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement