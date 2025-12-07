Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan, farkındalığıyla da örnek oluyor" - Son Dakika
Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan, farkındalığıyla da örnek oluyor"

Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan, farkındalığıyla da örnek oluyor"
07.12.2025 11:23  Güncelleme: 11:25
Kocasinan Belediyesi, AFAD ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile birlikte personeline Acil Durum Tahliye Tatbikatı ve Yangın Tatbikatı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eğitimlerin afetlere hazırlık için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi tarafından, AFAD ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla belediye personeline yönelik Acil Durum Tahliye Tatbikatı ve Yangın Tatbikatı gerçekleştirildi. Belediye çalışanlarının afet ve acil durumlara karşı bilinçlenmesi, doğru uygulamaları yerinde öğrenmesi ve risklere karşı hazırlıklı olması adına yapılan bu eğitimlere büyük önem verdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Kocasinan'ı eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla da örnek bir ilçe haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kocasinan Belediyesi olarak afetlere karşı hazırlık süreçlerini her geçen gün güçlendirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, teknik altyapının geliştirilmesi ve kurumsal bilgi birikiminin artırılması için yoğun bir çaba gösterdiklerini belirtti. Afet eğitimlerinin özel bir anlam taşıdığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Çalışanlarımız için bugüne kadar birçok eğitim düzenledik. Afetle ilgili eğitimler ise çok daha özel ve hayati bir öneme sahiptir. Bu tür eğitimlerin en büyük değeri, olayın tecrübe edilmesidir. Ancak, böyle bir tecrübe yaşanırken karşılaşabileceğimiz acı gerçeği unutmamak gerekir. Allah göstermesin, bir afet anında olayın içinde yer almak bu sürecin en zor kısmıdır. Bu eğitimlerde, olabilecek bir durumda neler yapmamız gerektiğini öğreniyor ve hazırlıklı olmaya çalışıyoruz. Hayatın içinde bu tür gerçekler var. Bu nedenle, olumsuz bir durumla karşılaşmadan önce tedbirli olmalı ve hazırlıklı yaklaşmalıyız" ifadeleri kullandı. Kurumsal sorumluluklara da değinen Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan Belediyesi olarak imkanlarımızı sürekli artırıyor, teknik kapasitemizi güçlendiriyor ve bilgi birikimimizi geliştirmek için yoğun bir çaba harcıyoruz. Hem çalışanlarımızın bilinçlenmesi hem de kurum olarak afetlere daha hazırlıklı hale gelmemiz için gerekli tüm adımları kararlılıkla atıyoruz" diye konuştu

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, düzenlediği eğitimler ve gerçekleştirdiği tatbikatlarla personelin afet farkındalığını en üst seviyeye çıkarmayı amaçlarken, ilçede güvenli ve bilinçli bir toplum yapısının oluşmasına da katkı sağlamaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Yerel Haberler, Kocasinan, Güvenlik, Yerel, AFAD, Son Dakika

