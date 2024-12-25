Kocasinan Belediyesi'nden Eğlenceli Çevre Temizliği Klibi - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nden Eğlenceli Çevre Temizliği Klibi

Kocasinan Belediyesi\'nden Eğlenceli Çevre Temizliği Klibi

Kocasinan Belediyesi, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla eğlenceli bir klip çekti. Klipte temizlik personelinin çöp atan vatandaşa verdiği sessiz tepkiler izleyenleri güldürdü.

25.12.2024 13:41  Güncelleme: 13:46
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Kocasinan Belediyesi'nin çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla çektiği klip izleyenlere hem mesaj verdi hem de güldürdü.

Kocasinan Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların çevreye duyarlılığını artırmak için klip çekti. Klipte belediyenin temizlik işleri müdürlüğünde çalışan ekipler yer aldı. Sosyal mesajın verildiği klipte, çevre temizliği yapan personelin yanından geçerken yere çöp atan vatandaşa karşı verilen sessiz tepkiler izleyenleri güldürdü.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın sosyal medyada paylaştığı klip, yüzlerce beğeni aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden Eğlenceli Çevre Temizliği Klibi - Son Dakika

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