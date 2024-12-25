Kocasinan Belediyesi\'nden Eğlenceli Çevre Temizliği Klibi

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Kocasinan Belediyesi'nin çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla çektiği klip izleyenlere hem mesaj verdi hem de güldürdü.

Kocasinan Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların çevreye duyarlılığını artırmak için klip çekti. Klipte belediyenin temizlik işleri müdürlüğünde çalışan ekipler yer aldı. Sosyal mesajın verildiği klipte, çevre temizliği yapan personelin yanından geçerken yere çöp atan vatandaşa karşı verilen sessiz tepkiler izleyenleri güldürdü.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın sosyal medyada paylaştığı klip, yüzlerce beğeni aldı. - KAYSERİ