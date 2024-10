Kocasinan Belediyesi\'nden Hızlı ve Kaliteli Hizmet Vurgusu

Yerel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; vatandaşların beklentilerini anında çözebilmek ve daha kaliteli hizmet ulaştırabilmek amacıyla başkan yardımcıları ve müdürlerle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Çolakbayrakdar, farkını ortaya koyan belediyecilik faaliyetleriyle diğer belediyelere örnek olacak hizmetler sunduklarını vurguladı.

Belediye Meclis Salonu'nda başkan yardımcıları ve müdürlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi'nin her geçen gün daha da iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğüne dikkat çekerek; "Çözüm Merkezi ile her yıl üzerine ekleyerek, vatandaşımıza hizmeti operasyon kabiliyeti yüksek bir şekilde anında çözüm üretme gayreti içerisindeyiz. Bu noktada, vatandaşımızın gündelik olarak birebir ilettiği talepleri hızlıca karşılayan Temizlik İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler ve Veteriner gibi ilgili müdürlüklerimiz bulunmaktadır. Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ve Kentsel Dönüşüm gibi müdürlüklerimize gelen talepler ise hızlıca yerine getirilenler ve programlanması gereken, zaman gerektiren işler olarak iki gruba ayrılmaktadır. Bütün taleplere cevap verebilmek için tüm müdürlüklerimiz ciddi bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Her noktada vatandaşımıza daha kaliteli ve daha hızlı hizmet ulaştırma noktasında yoğun bir gayret gösteriyoruz. Çalışmaları sahada yürüten ekibimizi tebrik ediyorum. Özellikle talepleri karşılarken yaptığımız farklılıklar, diğer belediyelere örnek teşkil etmektedir. Temizlikte esnaf çöpünü toplamak, büyük çöp araçlarının merkeze alınmaması, küçük araçlarla temizlik hizmeti sağlamak, flo ile gerçekleştirdiğimiz pratik hızlı temizlik faaliyetleri ve veteriner hizmetinde sunduğumuz 'Küçük Dostlar Ambulansı' gibi uygulamalar, belediyecilik alanında örnek çalışmalar olmuştur. Çözüm Merkezi ile vatandaş arasındaki iletişimi daha hızlı kurmaya ve daha pratik bir şekilde hizmet sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar; 'Halka hizmeti Hakka hizmet' anlayışıyla vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ