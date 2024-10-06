Kocasinan Belediyesi'nden Hızlı ve Kaliteli Hizmet Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocasinan Belediyesi'nden Hızlı ve Kaliteli Hizmet Vurgusu

Kocasinan Belediyesi\'nden Hızlı ve Kaliteli Hizmet Vurgusu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların taleplerine hızlıca cevap vereceklerini ve belediyecilikte örnek olmayı hedeflediklerini açıkladı.

06.10.2024 11:51  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; vatandaşların beklentilerini anında çözebilmek ve daha kaliteli hizmet ulaştırabilmek amacıyla başkan yardımcıları ve müdürlerle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Çolakbayrakdar, farkını ortaya koyan belediyecilik faaliyetleriyle diğer belediyelere örnek olacak hizmetler sunduklarını vurguladı.

Belediye Meclis Salonu'nda başkan yardımcıları ve müdürlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi'nin her geçen gün daha da iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğüne dikkat çekerek; "Çözüm Merkezi ile her yıl üzerine ekleyerek, vatandaşımıza hizmeti operasyon kabiliyeti yüksek bir şekilde anında çözüm üretme gayreti içerisindeyiz. Bu noktada, vatandaşımızın gündelik olarak birebir ilettiği talepleri hızlıca karşılayan Temizlik İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler ve Veteriner gibi ilgili müdürlüklerimiz bulunmaktadır. Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ve Kentsel Dönüşüm gibi müdürlüklerimize gelen talepler ise hızlıca yerine getirilenler ve programlanması gereken, zaman gerektiren işler olarak iki gruba ayrılmaktadır. Bütün taleplere cevap verebilmek için tüm müdürlüklerimiz ciddi bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Her noktada vatandaşımıza daha kaliteli ve daha hızlı hizmet ulaştırma noktasında yoğun bir gayret gösteriyoruz. Çalışmaları sahada yürüten ekibimizi tebrik ediyorum. Özellikle talepleri karşılarken yaptığımız farklılıklar, diğer belediyelere örnek teşkil etmektedir. Temizlikte esnaf çöpünü toplamak, büyük çöp araçlarının merkeze alınmaması, küçük araçlarla temizlik hizmeti sağlamak, flo ile gerçekleştirdiğimiz pratik hızlı temizlik faaliyetleri ve veteriner hizmetinde sunduğumuz 'Küçük Dostlar Ambulansı' gibi uygulamalar, belediyecilik alanında örnek çalışmalar olmuştur. Çözüm Merkezi ile vatandaş arasındaki iletişimi daha hızlı kurmaya ve daha pratik bir şekilde hizmet sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar; 'Halka hizmeti Hakka hizmet' anlayışıyla vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Yerel Yönetim, Kocasinan, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden Hızlı ve Kaliteli Hizmet Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:52 CHP’den Mehmet Şimşek’e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın
09:34 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış
09:26 Depremde eşini ve kızını kaybeden kadına 650 bin liraya sattıkları protez ikinci el çıktı Depremde eşini ve kızını kaybeden kadına 650 bin liraya sattıkları protez ikinci el çıktı
08:56 İstanbul’un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu İstanbul'un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu
07:59 Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp ’Üstüm nasıl olmuş, iyi mi’ diye sordu Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp 'Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?' diye sordu
11:39 Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 12:52:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi'nden Hızlı ve Kaliteli Hizmet Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement