Kocasinan\'da Ramazan Bayramı\'nda ailelerin yüzü güldü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.03.2026 14:56  Güncelleme: 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelere bayramlık kıyafet desteği sağlayarak mutluluk yaşattı. Başkan Çolakbayrakdar, dayanışma ve yardımlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Kocasinan Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda yine ailelerin yüzünü güldürdü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramlık kıyafetlerini Dost Mağaza'dan almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten aileler, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür edip, dualarını iletti.

Toplumun her kesimine dokunan bir hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Özellikle hemşehrilerimizin gönüllerine dokunmayı, onların hayatını kolaylaştırmayı ve zor zamanlarında yanlarında olmayı önemsiyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin temel gereksinimlerini karşılamak adına yılın her döneminde gıda, giyim ve sosyal destek çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ramazan ayı ise paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı müstesna bir zaman dilimi. Bu ayda gerçekleştirdiğimiz yardımları bayramla taçlandırarak, çocuklarımızın bayram sevincini doyasıya yaşamalarına katkı sunmak istedik. Dost Mağazamız aracılığıyla vatandaşlarımızın bayramlık ihtiyaçlarını karşılayarak onların mutluluğuna ortak olduk. Amacımız sadece maddi destek sağlamak değil, aynı zamanda gönül bağı kurmak, kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak ve her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmektir. 'Halka hizmet, Hakka hizmettir' anlayışıyla hareket ederek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de sosyal destek projelerimizi artırarak devam ettirecek, dayanışma kültürünü güçlendirmeye ve daha fazla vatandaşımıza ulaşmaya gayret edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bayramlık desteğinden faydalanan vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bu desteklerin, özellikle çocukların bayram sevincini artırdığını ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Kocasinan, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 15:11:45. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.