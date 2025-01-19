Kocasinan Belediyesi\'nden Yarıyıl Tatiline Özel Etkinlikler

Yerel

Kocasinan Belediyesi; yarıyıl tatilinde hazırladığı programlarla, öğrencilere hem eğitici hem de eğlenceli bir tatil keyfi yaşatacak. Kocasinan'ın ve Türkiye'nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine destek olduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Hizmetlerimizle geleceğimizin teminat yavrularımızın, Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalıklı olduğunu gösteriyoruz" dedi.

Kocasinan'ın geleceğinin eğitimle şekilleneceğinin bilinciyle hizmet verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yarıyıl tatilinde öğrencilere sosyal, fiziksel ve zihinsel birçok beceri kazandırmak adına çeşitli etkinlikler hazırladıklarını belirterek; "Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik hazırladığımız birbirinden özel etkinlik ve kurslarla, onlara yine keyifli bir tatil yaşatacağız. Etkinliklerimiz ile öğrencilerimiz bir yandan bilgilenirken bir yandan da hoşça vakit geçirecek. Böylelikle çocuklarımıza yönelik verdiğimiz eğitim, sanat ve sosyal aktivelerle yarınlarımızı inşa ediyoruz. Farklı etkinliklerimiz ve hizmetlerimizle çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bütün gayretimiz; Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, yarıyıl tatilinin tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olması dileğinde bulunarak sonlandırdı.

Kocasinan'daki tesisleri sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlendiği bir kültür merkezi haline dönüştüren Kocasinan Belediyesi; yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik hazırladığı etkinlik ve kurslarla öğrenciler, tatil günlerini en güzel şekilde değerlendirecek. Programlar kapsamında Kocasinan Çocuk Kulübü ve atölyelerde öğrencilere, değerler eğitimi, robotik kodlama, bağlama, tiyatro, gitar ve resim gibi kurslar verilecek. Özellikle 'Kocasinan IQ İnovasyon ve AR-GE Merkezi'nde çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturan Kocasinan Belediyesi, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesini sağlayacak. Eğitici, milli ve manevi değerlere bağlı sosyal mesajların verileceği etkinliklerle, çocuklar hem öğrenecek hem de eğlenecek. - KAYSERİ