Kocasinan Belediyesi Ramazan Ayında Vatandaşlarla Birlikte

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Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği iftar programları, İkram Lokması, İkram Çeşmesi uygulaması ve çeşitli etkinlikleriyle on binlerce vatandaşın gönlüne dokundu. Mübarek ramazan ayının bereketini ve manevi havasını en güzel şekilde Kayseri'de yaşattıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızla birlikte daha nice Ramazan aylarına sağlıkla, huzurla ve mutlulukla ulaşabilmeyi temenni ediyoruz" dedi.

Ramazan bereketini vatandaşlar ile birlikte yaşamak için hassasiyet gösteren Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayının ilk gününden beri farklı sosyal gruplar ve mahallelerde kurulan iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya geldi. Özellikle ev ziyaretleri ile kimi mahallelerde kurulan metrelerce uzunluktaki sofralarda Başkan Çolakbayrakdar ile iftar açan bölge sakinleri, dostluk, dayanışma ve paylaşımın en güzel örneklerini sergiledi. Başkan Çolakbayrakdar, teravih namazlarında ise farklı mahallelerde vatandaşlarla buluştu. Onlara Kocasinan Belediyesi'nin 'İkram Lokmasından tatlı ikramında bulunan Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi.

Ramazan bereketinin paylaşılarak çoğaldığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Ramazan ayı denince; 11 ayın sultanı, rahmet ve mağfiret ayı, ebedi saadeti kazanma ayı aklımıza geliyor. Manevi iklimin yaşandığı mübarek bir ay olan Ramazan da, hayır ve bereket artar, Allah'ın rahmeti, sağanaktan boşanırcasına yağar. Gönüller yumuşar, paylaşma, dayanışma ve karşılıklı anlayış zirve yapar, gönüllere sevgi dokunur. Belediye olarak biz de Ramazan ayının bereketini, feyzini beraber yaşamak adına önemli organizasyonlar yaptık. Bunlardan biri olan iftar programlarımız; aynı bölgede yaşayan mahalle sakinlerinin buluştuğu, Ramazan ayının huzurunun en yoğun hissedildiği anlar oldu. Böylelikle Kocasinan'da Ramazan ayının maneviyatına uygun toplumsal kaynaşmaya vesile olduk. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin" ifadelerine yer verdi.

Ramazan ayı dolayısıyla yardım hareketliliğini de en üst seviyeye çıkardıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu vurgulayarak, "Kocasinan bölgesinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında yer alıyoruz. Kardeşlerimize gerek Dost Mağaza ile giyim ihtiyacını karşılarken gerekse Dost Market ile iaşe noktasında gıdaları ulaştırıyoruz. Özellikle Ramazan ayında da iftarlarını açmalarına vesile olduğumuz 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 225 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi büyüklerimizin yanındayız" diye konuştu. - KAYSERİ