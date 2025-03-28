Kocasinan Belediyesi Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Destek Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocasinan Belediyesi Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Destek Oldu

Kocasinan Belediyesi Ramazan\'da İhtiyaç Sahiplerine Destek Oldu

Kocasinan Belediyesi, Ramazan boyunca düzenlediği iftar programları ve sosyal etkinliklerle on binlerce vatandaşa ulaştı. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan'ın bereketini paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

28.03.2025 12:52  Güncelleme: 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği geleneksel hale gelen iftar programları, ev ziyaretleri, İkram Lokması, İkram Çeşmesi uygulamaları ve çeşitli etkinliklerle on binlerce vatandaşın gönlüne dokundu. Mübarek ramazan ayının bereketini ve manevi havasını en güzel şekilde Kayseri'de yaşattıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızla birlikte daha nice Ramazan aylarına sağlıkla, huzurla ve mutlulukla ulaşabilmeyi temenni ediyoruz" dedi.

Ramazan bereketini vatandaşlar ile birlikte yaşamak için hassasiyet gösteren Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayının ilk gününden beri farklı sosyal gruplar ve mahallelerde kurulan iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya geldi. Özellikle ev ziyaretleri ve kimi mahallelerde kurulan metrelerce uzunluktaki sofralarda Başkan Çolakbayrakdar ile iftar açan bölge sakinleri, dostluk, dayanışma ve paylaşımın en güzel örneklerini sergiledi. Başkan Çolakbayrakdar, teravih namazlarında ise farklı mahallelerde vatandaşlarla buluştu. Onlara Kocasinan Belediyesi'nin 'İkram Lokmasından tatlı ikramında bulunan Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi.

Ramazan bereketinin paylaşılarak çoğaldığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Ramazan ayı denince; 11 ayın sultanı, rahmet ve mağfiret ayı, ebedi saadeti kazanma ayı aklımıza geliyor. Manevi iklimin yaşandığı mübarek bir ay olan Ramazan da, hayır ve bereket artar, Allah'ın rahmeti, sağanaktan boşanırcasına yağar. Gönüller yumuşar, paylaşma, dayanışma ve karşılıklı anlayış zirve yapar, gönüllere sevgi dokunur. Belediye olarak biz de Ramazan ayının bereketini, feyzini beraber yaşamak adına önemli organizasyonlar yaptık. Bunlardan biri olan iftar programlarımız; aynı bölgede yaşayan mahalle sakinlerinin buluştuğu, Ramazan ayının huzurunun en yoğun hissedildiği anlar oldu. Böylelikle Kocasinan'da Ramazan ayının maneviyatına uygun toplumsal kaynaşmaya vesile olduk. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin " ifadelerine yer verdi.

Ramazan ayı dolayısıyla yardım hareketliliğini de en üst seviyeye çıkardıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu vurgulayarak, "Kocasinan bölgesinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında yer alıyoruz. Kardeşlerimize gerek Dost Mağaza ile giyim ihtiyacını karşılarken gerekse Dost Market ile iaşe noktasında gıdaları ulaştırıyoruz. Özellikle Ramazan ayında da iftarlarını açmalarına vesile olduğumuz 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 226 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi büyüklerimizin yanındayız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Kocasinan, Politika, kayseri, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Destek Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi
CHP, RTÜK’ün verdiği cezaları protesto edecek CHP, RTÜK'ün verdiği cezaları protesto edecek
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir
İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu
Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı!
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem 25 kişi hayatını kaybetti Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem! 25 kişi hayatını kaybetti

13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
12:52 Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
11:18 İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
09:45 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
09:44 Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem 25 kişi hayatını kaybetti Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem! 25 kişi hayatını kaybetti
18:47 Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı!
18:01 Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu
17:58 İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
17:56 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir
17:40 CHP, RTÜK’ün verdiği cezaları protesto edecek CHP, RTÜK'ün verdiği cezaları protesto edecek
17:38 Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 13:53:26. #7.11#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Destek Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement