Başkan Çolakbayrakdar: "Şehrimizi geleceğe taşıyacak bir vizyonla çalışıyoruz"
02.02.2026 16:45  Güncelleme: 16:47
Kocasinan Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste 15 madde görüşülerek karar alındı, 5 milyon TL'lik yardım talebi kabul edildi. Başkan, insan odaklı hizmet anlayışlarıyla şehre değer katmaya devam ettiklerini vurguladı.

Kocasinan Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında yapılan toplantıda, gündemde bulunan 15 madde görüşüldü. Mecliste konuşan Başkan Çolakbayrakdar, şehrin insanına değer katan projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Şehrimizi geleceğe taşıyacak bir vizyonla çalışıyoruz" dedi.

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda, gündemde bulunan toplam 15 madde görüşüldü. Meclis toplantısında Erkilet Arabidin, Mithatpaşa, Sahabiye ve Pervane mahallelerine ilişkin imar planı maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca Kocasinan Şimşekspor Kulübü'ne 5 milyon TL nakdi yardım yapılması talebi oy birliğiyle kabul edildi. Konuyla ilgili konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya destek vererek geleceğin sporcularını yetiştirdiklerini söyledi.

İnsanı merkez alan, hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıktır dedirtene kadar, yılmadan usanmadan projeler geliştiriyoruz. Bu zamana kadar şehrimize emek veren herkesten Allah razı olsun. İnsan odaklı bir hizmet anlayışıyla Kayserililere hizmet veriyoruz. Hemşehrilerimin yaşadığı yerde mutlu olması için gayret ve çaba içerisindeyiz. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımızın mutluluğu içindir" İfadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunarak toplantıyı sonlandırdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

