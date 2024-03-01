Kocasinan Belediyesi ve Hayırsever İlbasmış Ailesi, Aile Sağlığı Merkezi Açılışını Gerçekleştirdi

Yerel

Kocasinan Belediyesi ve Hayırsever İlbasmış ailesinin katkılarıyla yapılan Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki Fatma Yüksel İlbasmış Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yapılan projeleri en ince ayrıntısına kadar takip edip, mükemmel işler çıkardığından dolayı teşekkür ettiği Başkan Çolakbayrakdar; "Allah nasip ederse edindiğimiz tecrübeyle daha fazla nitelikli projeler yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki Fatma Yüksel İlbasmış Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış töreni programına; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Erciyes ve İncesu OSB Başkanı, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve bölge sakinleri katıldı. Programın selamlama konuşmasını yapan Hayırsever Yüksel İlbasmış, "Rahmetli dedem sağlığa çok önem verirdi ve böyle bir hayalı vardı. Bu hayalini gerçekleştiren herkese teşekkür ederim" dedi. Kayserililere her alanda daha güzel hizmetler vermek için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar ise "Yüksel Amcama Allah'tan rahmet diliyorum. Fatma Teyzeme de evlatlarıyla hayırlı uzun ömürler versin. Kocasinan, Kayseri merkezde en büyük yüz ölçümüne sahip bir ilçedir. Kadim mahalleler ve kırsal mahallerin yer aldığı kimisi imarlı kimisi ise imarsız mahallerimize hizmet ediyoruz. İmarsız mahallerimizi hızlıca çözüme kavuşturup, imarlı hale dönüştürerek, teker teker sosyal donatılarını yerine getiriyoruz. Bu bölgemizde imarlı ve imarsız bölgelerin bulunduğu yerdir. Daha yaşanabilir bir ve daha konforlu bir Kocasinan için durmadan yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Burasının planlaması bir yıl sürdü ve arkasından hayırseverimiz aile sağlık merkezini kazandırdı. Özellikle kentsel dönüşümden Kocasinan Akademi'ye kadar birçok yeniliklere imza attık. İlçemize 41 sosyal tesis kazandırdık. Bu kadar büyük projeler yapmamıza rağmen hala çok işimiz var. Şehrin yüzölçümü bakımından 4/3'ünü kaplayan bölge olan Kocasinan, büyük bir coğrafyaya sahiptir. Bu noktada her bir köşesine hizmet ulaştırmak için yeni projelerimizi ve yeni hizmetlerimizi vatandaşlarımızla buluşturma gayreti içerisindeyiz. Allah nasip ederse edindiğimiz tecrübeyle daha fazla nitelikli projeler yapmaya gayret edeceğiz. Borcu olmayan belediye olarak şimdiye kadar olduğu hizmetlerin daha fazlasını yaparak, mahallelerimize yatırımlarla taçlandıracağız. Bu vesileyle hayırseverimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Başkan Çolakbayrakdar'ın yapılan projeleri en ince ayrıntısına kadar takip edip, mükemmel işler çıkardığından dolayı teşekkür ederek; "Bir sene gibi kısa sürede buranın muhteşem bir şekilde tamamlanması çok mutlu etti. Allah razı olsun. Ayrıca Kocasinan Belediye Başkanımız imarda buranın hazırlaması için çok meşakkat çekti. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu mahalle huzurlu bir mahalle. İnşallah doktorlarımız burada şifa dağıtacak. Ahmet Çolakbayrakdar'a bu işlere verdiği önemden dolayı ve en ince ayrıntısına kadar işi takip ettiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokolün kürsüde dua etmesiyle aile sağlık merkezi açıldı. - KAYSERİ