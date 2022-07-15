Kocasinan'da 15 Temmuz ruhu yaşatılıyor - Son Dakika
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Kocasinan'da 15 Temmuz ruhu yaşatılıyor

15.07.2022 16:46
Kocasinan'da 15 Temmuz ruhu yaşatılıyor

Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi'nde 15 Temmuz hain darbe girişiminin fotoğraflarla anlatıldığı köşe, belediye hizmet binasına gelen vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.

Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi'nde 15 Temmuz hain darbe girişiminin fotoğraflarla anlatıldığı köşe, belediye hizmet binasına gelen vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. 15 Temmuz şehit ve gazilerine vefayı ve 15 Temmuz ruhunu canlı tutmayı amaçlayan 39 fotoğrafın yer aldığı köşede, o gece Türkiye genelinde çekilen fotoğraflarla, Kayseri'deki demokrasi nöbetlerini konu alan fotoğraflar yer alıyor. Ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yıldönümünde Kocasinan Belediyesi Türk bayraklarıyla donatıldı.

15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bin yıldır bu toprakları vatan yapan aziz milletimiz; Malazgirt'te, Çanakkale'de ve Dumlupınar'da kadını, erkeği, genci, yaşlısı ile düşmana nasıl dur demişse o gecede aynı ruh hali ve duygu seli ile düşmanlara, teröristlere, vatan hainlerine dur demiştir. Rabbimden duamız bir daha böyle kara bir günün, gecenin yaşanmamasıdır. Bizlere düşen uyanık olmaktır. Atalarımız ne demiş 'Su uyur düşman uyumaz'. Düşman hain planlar içinde olsa da bizler, birlik ve beraberlik içerisinde her daim devletin bekası, vatanın bütünlüğü ve milletin birliği için tek yürek olarak yaşamaya devam edeceğiz ve hiçbir zaman hainleri unutmayacağız ve unutturmayacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan'da 15 Temmuz ruhu yaşatılıyor - Son Dakika

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